Быков о Федотове в ЦСКА: «Надо пользоваться любой возможностью вернуть своего спортсмена в клуб. Это на пользу команде и игроку»

Вячеслав Быков оценил возвращение Ивана Федотова в ЦСКА.

– Это хорошая новость и для ЦСКА, и для самого Федотова.

Парень будет продолжать свою хоккейную карьеру и заниматься любимым делом. А то, что он пропустил сезон... Это только добавит аппетит, чтобы совершенствоваться.

Конечно, год – это большой срок для профессионального спортсмена.

Но с таким талантом и возможностями Федотов сможет быть наверстать упущенное с помощью практики.

– Для ЦСКА тоже было важно вернуть Федотова в команду?

– Надо пользоваться любой возможностью вернуть своего спортсмена в клуб. Это идет на пользу и команде, и игроку, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».