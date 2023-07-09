Быков о Федотове в ЦСКА: «Надо пользоваться любой возможностью вернуть своего спортсмена в клуб. Это на пользу команде и игроку»

Теги ЦСКА Вячеслав Быков КХЛ Иван Федотов Хоккей

Вячеслав Быков оценил возвращение Ивана Федотова в ЦСКА.

– Это хорошая новость и для ЦСКА, и для самого Федотова.

Парень будет продолжать свою хоккейную карьеру и заниматься любимым делом. А то, что он пропустил сезон... Это только добавит аппетит, чтобы совершенствоваться.

Конечно, год – это большой срок для профессионального спортсмена.

Но с таким талантом и возможностями Федотов сможет быть наверстать упущенное с помощью практики.

– Для ЦСКА тоже было важно вернуть Федотова в команду?

– Надо пользоваться любой возможностью вернуть своего спортсмена в клуб. Это идет на пользу и команде, и игроку, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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1 комментарий

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Andrewxyz
Наконец-то несчастный, живущий в стане врага уже 30 лет, высказался по поводу Федотова.
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