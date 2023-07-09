Быков о Федотове в ЦСКА: «Надо пользоваться любой возможностью вернуть своего спортсмена в клуб. Это на пользу команде и игроку»
Вячеслав Быков оценил возвращение Ивана Федотова в ЦСКА.
– Это хорошая новость и для ЦСКА, и для самого Федотова.
Парень будет продолжать свою хоккейную карьеру и заниматься любимым делом. А то, что он пропустил сезон... Это только добавит аппетит, чтобы совершенствоваться.
Конечно, год – это большой срок для профессионального спортсмена.
Но с таким талантом и возможностями Федотов сможет быть наверстать упущенное с помощью практики.
– Для ЦСКА тоже было важно вернуть Федотова в команду?
– Надо пользоваться любой возможностью вернуть своего спортсмена в клуб. Это идет на пользу и команде, и игроку, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.
По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.
Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
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