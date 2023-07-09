Павел Буре: «Желание Федотова играть за ЦСКА очевидно. КХЛ и Есмантович разложили по полочкам, что отношения с НХЛ не нарушены»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Павел Буре КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Павел Буре не считает, что между КХЛ и НХЛ возникнет спор из-за Ивана Федотова.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

«Надеюсь, что из‑за этого перехода не возникнут спорные ситуации между НХЛ и КХЛ.

Тем более наша лига и Есмантович очень уверенно все разложили по полочкам, что отношения между организациями не нарушены. Да и Федотов сам подписал контракт, его желание играть за ЦСКА очевидно.

Вообще за последние 30 лет юридические аспекты между лигами сильно изменились. В начале 90‑х была другая страна, только распался Советский Союз.

Но люди работают, договариваются, уважают друг друга.

Приятно видеть, когда НХЛ и КХЛ делают все возможное, чтобы по ряду вопросов найти общий язык даже в непростой международной обстановке», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»

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17 комментариев

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Ilia Tikhonov
Прям служил и думал,скорее бы вернуться в клуб который тебя отправил в армию и разрушил жизнь!эх,мечты мечты…
+17
-1
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makarr24
Ответ Олег Кузнецов
Паша,не лезь в эту грязь. Ты же не Фетисов.)
он абсолютно такой же, разве не видно. и залез он в эту грязь давным давно, не вчера
+10
0
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Александр Романов
Они решили через Федотова доказать что Россия сильная и независимоя
Скоро будет Федотов 2024
+6
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Костя Кот
кхл и есматович разложили по полочкам всю его карьеру.
+5
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Maxim Shumov
Фу, Буре. Позорище
+6
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Назар Игорь
Федотов сам заявлял о желании играть в ЦСКА? Вероятно я что-то пропустил.
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Желание очевидно кому? Вам? Обычным болельщикам вот совсем нет
+2
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Empress
Вы вообще Федотова видели? Пилит себе фоточки с Мальдив, радостный, загорелый и счастливый и плевать хотел на все эти комменты какой он несчастный. Всем бы несчастным так
+1
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Олег Кузнецов
Ответ Ilia Tikhonov
Прям служил и думал,скорее бы вернуться в клуб который тебя отправил в армию и разрушил жизнь!эх,мечты мечты…
Паша,не лезь в эту грязь. Ты же не Фетисов.)
+1
0
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Champions 26
это самоуспокоение у них такое?
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LaVa
Молчание самого Федотова говорит об обратном.
Кто-то видел/слышал его мнение о происходящем с ним?
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Melnikov1968
Почему нет заявлений от Федотова? Или его как в лучших традициях Советского Союза закрыли на какой-нибудь базе, чтобы не сбежал? Заявления людей ЦСКА понятны.
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Strannix
Дядя Паша, ты дурак?
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RBS
Есмантович разложил всё по полочкам, после заключения контракта с Филой, захватил и отправил его в армию, а перед тем как он освободился, заставил подписать контракт с цской, пользуясь его невозможностью урегулировать отношения с Филой, в связи с невозможностью это сделать по причине недоступности. А после забил на то что действующий контракт был поставлен Филой на паузу, по независящей от них причине, отправления его в на срок, по желанию цски. Вот так Есмантович сделал, а потом разложил всё это по полочкам, как маньяк какой))))
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akuna
Ещё один бегун из СССР начал отрабатывать денюшки режима.
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Непристойное предложение
Почему наши легенды НХЛ становятся такими ... Ведь могли бы там за океаном продолжал как то себя проявлять, ну что Федоров, Могильный или Буре хуже Айзермана, Друри или кого то еще из того поколения? видимо совки остаются совками
+1
-1
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Daishi
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