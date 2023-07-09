Павел Буре: «Желание Федотова играть за ЦСКА очевидно. КХЛ и Есмантович разложили по полочкам, что отношения с НХЛ не нарушены»

Павел Буре не считает, что между КХЛ и НХЛ возникнет спор из-за Ивана Федотова.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

«Надеюсь, что из‑за этого перехода не возникнут спорные ситуации между НХЛ и КХЛ.

Тем более наша лига и Есмантович очень уверенно все разложили по полочкам, что отношения между организациями не нарушены. Да и Федотов сам подписал контракт, его желание играть за ЦСКА очевидно.

Вообще за последние 30 лет юридические аспекты между лигами сильно изменились. В начале 90‑х была другая страна, только распался Советский Союз.

Но люди работают, договариваются, уважают друг друга.

Приятно видеть, когда НХЛ и КХЛ делают все возможное, чтобы по ряду вопросов найти общий язык даже в непростой международной обстановке», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»