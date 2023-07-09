Агент Дементьев: «КХЛ и НХЛ хотят видеть Федотова – никто уступать не собирается. От завершения спора зависит будущее хоккеистов, желающих уехать за океан»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Иван Федотов Хоккей

Алексей Дементьев высказался о споре КХЛ и НХЛ в ситуации с Иваном Федотовым.

«Не готов сказать, насколько затянутся судебные тяжбы.

Также сложно пока ответить на вопрос, пройдет разбирательство в гражданских судах или CAS. Уступать никто не собирается, ведь обе лиги хотят видеть Федотова в своих рядах.

И от того, как завершится спор, зависит будущее в том числе других отечественных хоккеистов, желающих уехать за океан», – заявил хоккейный агент.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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8 комментариев

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Олег Кузнецов
Пошел за попкорном. Я за НХЛ. Считаю, что ЦСКА решил всех кинуть и зарешать все по понятиям. Теперь они черное называют белым.
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Barvex
Никакой официальный документ между КХЛ и НХЛ не нарушен. Нет повода подавать в суд. Просто игроки будут уезжать в НХЛ когда захотят.
+5
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Strannix
Ответ Олег Кузнецов
Пошел за попкорном. Я за НХЛ. Считаю, что ЦСКА решил всех кинуть и зарешать все по понятиям. Теперь они черное называют белым.
ЦСКА когда-то нагнут Салават из-за Капризова, а НХЛ это не Салават, тут ответка будет)
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Александр Василич
Ответ Олег Кузнецов
Пошел за попкорном. Я за НХЛ. Считаю, что ЦСКА решил всех кинуть и зарешать все по понятиям. Теперь они черное называют белым.
Плюс)) Поддерживаю, беспредельничает ЦСКА и КХЛ.
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yufireff
Да сколько можно публиковать эти бессодержательные новости "если... то"? Все и так понимают, что будет, если. Нужен официальный пресс-релиз от КХЛ: на каком основании они зарегистрировали контракт. Всё остальное - шелуха.
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mitos
Третейский суд
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Виталий Желтоусов
за год наберёт форму в ЦСКА и спокойно уедет в Филадельфию.
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Under
Ответ yufireff
Да сколько можно публиковать эти бессодержательные новости "если... то"? Все и так понимают, что будет, если. Нужен официальный пресс-релиз от КХЛ: на каком основании они зарегистрировали контракт. Всё остальное - шелуха.
https://www.khl.ru/news/2023/07/08/514929.html
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