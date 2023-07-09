Агент Дементьев: «КХЛ и НХЛ хотят видеть Федотова – никто уступать не собирается. От завершения спора зависит будущее хоккеистов, желающих уехать за океан»

Алексей Дементьев высказался о споре КХЛ и НХЛ в ситуации с Иваном Федотовым.

«Не готов сказать, насколько затянутся судебные тяжбы.

Также сложно пока ответить на вопрос, пройдет разбирательство в гражданских судах или CAS. Уступать никто не собирается, ведь обе лиги хотят видеть Федотова в своих рядах.

И от того, как завершится спор, зависит будущее в том числе других отечественных хоккеистов, желающих уехать за океан», – заявил хоккейный агент.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».