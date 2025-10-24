Шабанов пропустил матч с «Детройтом» из-за травмы верхней части тела. Она не является серьезной

Максим Шабанов пропустил матч с «Детройтом» из-за травмы верхней части тела.

Форвард «Айлендерс » не сыграл против «Детройта » (2:7) в регулярном чемпионате НХЛ .

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 3 (1+2) очка в 6 играх при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 11:43.

Как сообщил главный тренер клуба с Лонг-Айленда Патрик Руа, травма россиянина не является серьезной. Он может пропустить несколько дней.