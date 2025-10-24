«Юта» выиграла 5 матчей подряд с общей разницей 23:13 и идет на 3-м месте на Западе. Кули набрал 3+1 в игре с «Сент-Луисом», сделав хет-трик за 4:48
«Юта» выиграла 5 матчей подряд с общей разницей 23:13.
«Мамонт» одержал победу над «Сент-Луисом» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
21-летний форвард Логан Кули был признан первой звездой встречи с 4 (3+1) очками. Хет-трик стал для американца вторым за карьеру в лиге.
Он забросил 3 шайбы подряд в первом периоде (7-я, 8-я и 11-я минуты), уложившись в 4:48 игрового времени.
Команда под руководством Андре Туриньи набрала 12 очков в 8 играх и занимает 3-е место на Западе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости