Свечников продлил до 7 серию игр без очков на старте сезона НХЛ. У него 2 броска за 16:14 в матче против «Колорадо» при 4:55 в большинстве

Андрей Свечников продлил до 7 серию игр без очков на старте сезона НХЛ.

Форвард «Каролины» принял участие в матче с «Колорадо » (5:4 Б) в регулярном чемпионате.

В 7 играх в текущем сезоне у 25-летнего россиянина нет результативных действий при 14 бросках в створ и полезности «минус 3».

Сегодня Свечников (16:14, 4:55 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 2 броска в створ, 1 силовой прием и 1 потеря.

Свой буллит в послематчевой серии Андрей не реализовал.

Свечников – ужас! Ни голов, ни очков, ни-че-го!