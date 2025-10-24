Свечников продлил до 7 серию игр без очков на старте сезона НХЛ. У него 2 броска за 16:14 в матче против «Колорадо» при 4:55 в большинстве
Андрей Свечников продлил до 7 серию игр без очков на старте сезона НХЛ.
Форвард «Каролины» принял участие в матче с «Колорадо» (5:4 Б) в регулярном чемпионате.
В 7 играх в текущем сезоне у 25-летнего россиянина нет результативных действий при 14 бросках в створ и полезности «минус 3».
Сегодня Свечников (16:14, 4:55 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 2 броска в створ, 1 силовой прием и 1 потеря.
Свой буллит в послематчевой серии Андрей не реализовал.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
