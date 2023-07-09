Агент Бабаев о Федотове: «Если в это будет втянута ИИХФ, то начнется режим, который нам всем не хотелось бы видеть»

Шуми Бабаев дал комментарий о взаимоотношениях между КХЛ и НХЛ.

ЦСКА в субботу объявил о подписании контракта с вратарем Иваном Федотовым.

«Я не считаю, что пока что-то происходит. Сейчас это разговоры. Нужно ждать ситуацию, когда он начнет тренироваться в ЦСКА и сыграет первую игру.

После этого уже можно будет что-то говорить: нарушил ли что-то ЦСКА или наоборот.

На данный момент Федотов подписал контракт, его зарегистрировали. У нас нет отношений с НХЛ. Все станет понятно, когда начнутся официальные соревнования.

Если признают, что в НХЛ этот контракт действующий, а здесь, вопреки действующему соглашению, ему разрешили выступать, то в это будет втянута ИИХФ.

Ну и после этого начнется режим, который нам всем не хотелось бы видеть», – сказал агент Шуми Бабаев.

Ранее появилась информация, что контракт Федотова с ЦСКА был подписан без трансферной карты. Это означает, что решение КХЛ о легитимности заключенного договора принято без консультаций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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