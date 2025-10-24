Ничушкин сделал дубль в матче с «Каролиной» и стал 2-й звездой. У него 4+1 в 8 играх в сезоне
Валерий Ничушкин сделал дубль в матче с «Каролиной».
Форвард «Колорадо» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Харрикейнс» (4:5 Б) и был признан второй звездой.
На счету 30-летнего россиянина стало 5 (4+1) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «+2».
Сегодня Валерий (22:05, 7:17 – в большинстве, 3:20 – в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 7 бросков в створ, 1 силовой прием и малый штраф.
Статистика потерь и перехватов – 1:2. Свою попытку в серии буллитов Ничушкин не реализовал.
«Колорадо» показал альтернативную форму к 30-летию переезда из Квебека. Свитеры повторяют стилистику «Нордикс»
