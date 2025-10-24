Подколзин забил 1-й гол в сезоне – «Монреалю» на 59-й минуте. Форвард принес «Эдмонтону» победу (6:5) и стал 1-й звездой матча с 1+1

Василий Подколзин забил 1-й гол в сезоне – «Монреалю» на 59-й минуте.

Форвард «Эдмонтона » принес своей команде победу над «Канадиенс» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ , отличившись за 1 минуту 9 секунд до окончания 3-го периода.

Сегодня 24-летний россиянин также отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи.

Василий (13:26 – все в равных составах) завершил матч с нейтральной полезностью. Он реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.

В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка в 8 играх при полезности «+1» и среднем времени на льду 13:42.