Голышев о включении в расширенный состав «России 25» на КПК: «Это большая честь. У меня все есть, чтобы играть хорошо»
Анатолий Голышев оценил свое включение в расширенный состав «России 25» на КПК.
Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря.
— Что скажете о состоянии «Автомобилиста»? Вы победили сильный «Трактор», идете вторыми на Востоке.
— Это хорошо, будем стараться и продолжать в том же духе. Самое главное — выходить единым кулаком и биться. Я сегодня кайфанул от атмосферы в команде.
— Как вы отреагировали на то, что Ротенберг включил вас в состав на декабрьский традиционный турнир в Новосибирске?
— Спасибо большое, и очень рад, что получил такую возможность. Буду доказывать. Это пока только расширенный список. У меня все есть, чтобы играть хорошо и в декабре поехать в Новосибирск и сыграть за национальную команду. Для меня это будет большая честь, — сказал нападающий «Автомобилиста».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
