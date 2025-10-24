  • Спортс
  • Голышев о включении в расширенный состав «России 25» на КПК: «Это большая честь. У меня все есть, чтобы играть хорошо»
Голышев о включении в расширенный состав «России 25» на КПК: «Это большая честь. У меня все есть, чтобы играть хорошо»

Анатолий Голышев оценил свое включение в расширенный состав «России 25» на КПК.

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

— Что скажете о состоянии «Автомобилиста»? Вы победили сильный «Трактор», идете вторыми на Востоке.

— Это хорошо, будем стараться и продолжать в том же духе. Самое главное — выходить единым кулаком и биться. Я сегодня кайфанул от атмосферы в команде.

— Как вы отреагировали на то, что Ротенберг включил вас в состав на декабрьский традиционный турнир в Новосибирске?

— Спасибо большое, и очень рад, что получил такую возможность. Буду доказывать. Это пока только расширенный список. У меня все есть, чтобы играть хорошо и в декабре поехать в Новосибирск и сыграть за национальную команду. Для меня это будет большая честь, — сказал нападающий «Автомобилиста».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАнатолий Голышев
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
logoАвтомобилист
сборная России U25
