2

3+2 от Селебрини и 2+2 от Уилла Смита помогли «Сан-Хосе» одержать 1-ю победу в сезоне – в игре против «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Клуб из Нью-Йорка проиграл 5-й подряд матч дома

3+2 от Макклина Селебрини помогли «Сан-Хосе» одержать 1-ю победу в сезоне.

Первый номер драфта НХЛ-2024 был признан первой звездой игры регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Хет-трик стал для него вторым в карьере в лиге, как и матч с 5 очками. 

В 7 играх в сезоне на счету 19-летнего канадца стало 11 (5+6) очков при полезности «+1». 

Для «Шаркс» победа стала первой в сезоне – в 7-м матче. В свою очередь, клуб из Нью-Йорка потерпел 5-е домашнее поражение подряд со старта регулярки. 

Второй звездой матча был признан форвард «Рейнджерс» Тэйлор Рэддиш, оформивший второй хет-трик в карьере в лиге. 

Третьей звездой стал форвард «Сан-Хосе» Уилл Смит, набравший 4 (2+2) очка. У 20-летнего американца 8 (2+6) баллов в 7 играх в сезоне. 

«Я бы отказался от одного из своих детей ради чертовой победы». Ворсофски про 5 поражений «Сан-Хосе» подряд на старте сезона НХЛ

Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
