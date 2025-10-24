Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сент-Луисом». У защитника «Юты» 5 очков и «+5» в 8 играх в сезоне

Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сент-Луисом».

Защитник «Юты» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (7:4).

На счету 27-летнего россиянина стало 5 (1+4) очков в 8 играх в сезоне при среднем времени на льду 24:51.

Сегодня Сергачев (23:10, 4:15 – в большинстве, 2:53 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+1». У него малый штраф и 1 потеря.