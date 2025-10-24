Шестеркин пропустил 6 шайб впервые в сезоне – от «Сан-Хосе». У вратаря «Рейнджерс» 3-е поражение подряд: 18 сэйвов из 24
Игорь Шестеркин пропустил 6 шайб впервые в сезоне НХЛ.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 18 бросков из 24 в матче с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), потерпев третье поражение подряд.
Всего в 7 играх текущего чемпионата у россиянина 2 победы при 93% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 1,86.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
