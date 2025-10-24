0

Зуб сделал передачу в матче с «Филадельфией». У защитника «Оттавы» 1+3 в 8 играх

Артем Зуб сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Филадельфией» (2:1).

Защитник «Оттавы» набрал 4-е (1+3) очко в сезоне, всего он провел 8 игр.

Сегодня за 17:14 (0:13 – в большинстве, 3:07 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАртем Зуб
logoОттава
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зуб набрал 1+2 в матче с «Тампой» при полезности «+4». У защитника «Оттавы» 5 бросков и 3 хита за 20:44
10 октября, 03:34Видео
Защитник «Оттавы» Зуб об Америке: «Скучаю по домашней еде, мама любит побаловать»
15 июля, 15:57
Зуб про 15:3 в «Матче года»: «Такая разница в счете – это не разница между НХЛ и КХЛ. Это наши вратари, они классно сыграли! Мы так, рядом постояли»
15 июля, 05:45
Главные новости
Малкин набрал очки в 5-м матче подряд – 2 передачи против «Флориды». У него 2+10 в 8 играх
15 минут назад
НХЛ. «Тампа» уступила «Чикаго», «Флорида» проиграла «Питтсбургу», «Монреаль» против «Эдмонтона», «Колорадо» встречается с «Каролиной»
27 минут назадLive
Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Чикаго», став 3-й звездой. У него 2+3 в 5 играх
45 минут назад
Фетисов о заявлении МОК про въезд атлетов в страны: «Олимпийская хартия заработает, надеюсь. Это двойной стандарт, нас не пускали все время, а тут индонезийцы проявили характер, и такой эффект»
вчера, 21:39
Овечкин о том, что приближается к отметке 1500 игр за «Вашингтон»: «Это здорово, особенный момент. Мне повезло сыграть так много матчей за одну команду»
вчера, 21:21
Разин о 3:5: «Первые 3 гола – видимо, мы решили сделать подарок «Нефтехимику» в день рождения. Хорошо, что мы праздник не испортили. Едем дальше»
вчера, 20:53
Жамнов о 0:5 от «Динамо»: «Индивидуальные ошибки дали результат на табло. Ребята отдавались игре, старались вернуться, но не получалось. Моментов было предостаточно»
вчера, 20:46
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд показал шлем с флер-де-лис, логотипом «Нордикс» и следами снежного человека
вчера, 20:38Фото
Кудашов о 5:0 со «Спартаком»: «Грех жаловаться, очень хороший счет для «Динамо». Довольны и самоотдачей, и содержанием игры»
вчера, 20:11
Андрей Разин: «Кузнецов пока не устраивает нас своей игрой в большинстве. Мы даем играть в спецбригаде тем, кто готов. Поиграться там мы не даем»
вчера, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Голышев о включении в расширенный состав «России 25» на КПК: «Это большая честь. У меня все есть, чтобы играть хорошо»
59 минут назад
Гришин о проблемах «Нефтехимика» против закрытых команд: «Противник играет плотнее в обороне, нам не хватает уверенности, креатива и наглости. Надо проявить характер, забросить мусорную шайбу»
сегодня, 01:17
Алексей Жамнов: «Ружичка начал тренироваться, надеемся, что в ближайшее время его увидим. Порядин проходит обследование, в ближайшее время поймем, на какой срок он выбыл»
вчера, 21:56
Мальцев о 0:5 от «Динамо»: «Счет по игре. Не сказал бы, что у нас были опасные броски, нужно было закрывать Подъяпольского, не хватило трафика перед воротами»
вчера, 21:46
Ги Буше: «Маклауд много хорошего делает, привносит скорость и драйв. Понимаем, что он будет еще прогрессировать. Когда Майкл выйдет на пик формы, он станет незаменимым для нас»
вчера, 20:59
Гришин после 5:3 с «Металлургом»: «В неигровой ситуации 2 раза удаляемся. И нас за это противник наказывает. Это ненужные удаления, которые я называю глупыми»
вчера, 19:56
Лажуа о 3:4 от «Северстали»: «Мы недостаточно в силовой манере играли. В 1-м периоде они полностью доминировали, такие вещи с нашей стороны нужно убирать»
вчера, 18:55
Заварухин о 5:3 с «Трактором»: «Первый период немного не понравился, мало бросали. Второй показал, что ребята добавили в том, в чем мы их просили. Рады победе, это был аншлаг и праздник хоккея»
вчера, 18:46
Гру о 3:5: «Автомобилист» поддавил нас во втором периоде. Пытаемся исправить ошибки, но впереди еще предстоит много работы»
вчера, 18:39
Голышев о 1-м матче после дисквалификации за допинг: «Ребята хорошо встретили. Привычная атмосфера, первые две смены, и я полностью вкатился. Получал удовольствие от игры»
вчера, 17:49