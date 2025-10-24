Зуб сделал передачу в матче с «Филадельфией». У защитника «Оттавы» 1+3 в 8 играх

Артем Зуб сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Филадельфией» (2:1).

Защитник «Оттавы» набрал 4-е (1+3) очко в сезоне, всего он провел 8 игр.

Сегодня за 17:14 (0:13 – в большинстве, 3:07 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «0».