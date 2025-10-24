  • Спортс
  Ремпе и Ривс подрались на 6-й минуте матча «Рейнджерс» – «Сан-Хосе». Форвард клуба из Нью-Йорка не смог продолжить игру из-за травмы верхней части тела
Ремпе и Ривс подрались на 6-й минуте матча «Рейнджерс» – «Сан-Хосе». Форвард клуба из Нью-Йорка не смог продолжить игру из-за травмы верхней части тела

Мэтт Ремпе и Райан Ривс подрались на 6-й минуте матча «Рейнджерс» – «Сан-Хосе».

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Шаркс» (5:6) в регулярном чемпионате НХЛ

В начале игры состоялась драка между форвардами Мэттом Ремпе и Райаном Ривсом

Бойцы обменялись несколькими ударами, сбили друг с друга шлемы и оставались на ногах к моменту, когда их стали разнимать лайнсмены. 

Оба игрока получили по 5 минут штрафа. При этом Ремпе не смог продолжить игру из-за травмы верхней части тела. Его игровое время в матче составило всего 19 секунд.

Ривс и Ремпе подрались в матче «Торонто» – «Рейнджерс». Бойцы остались на ногах после интенсивного обмена ударами

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
