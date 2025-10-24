Бучневич забил 1-й гол в сезоне в матче с «Ютой» – своем 600-м в НХЛ. У форварда «Сент-Луиса» 5 очков в 7 играх в текущей регулярке

Павел Бучневич забил 1-й гол в сезоне в матче с «Ютой» – своем 600-м в НХЛ.

Форвард «Сент-Луиса » отличился в игре регулярного чемпионата против «Мамонта» (4:7).

В активе 30-летнего россиянина стало 5 (1+4) очков в 7 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 463 (183+280) балла в 600 играх.

Сегодня Бучневич (21:38, 5:42 – в большинстве, 2:10 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «минус 1». Он реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 2 потери.