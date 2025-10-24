Орлов сделал 2 передачи в матче с «Рейнджерс». У защитника «Сан-Хосе» 0+7 в 7 играх

Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Рейнджерс» (6:5 ОТ).

Защитник «Сан-Хосе » набрал 7-е (0+7) очко в сезоне, всего он провел 7 игр.

Сегодня за 23:19 (2:25 – в большинстве, 2:06 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 3 силовых приема, полезность – «плюс 1».