У «Тампы» 6 поражений в 7 играх в сезоне. Команда Купера идет на последнем месте на Востоке и 30-м в НХЛ с 4 очками

«Тампа» идет на последнем месте на Востоке с 6 поражениями в 7 играх.

«Лайтнинг» проиграли «Чикаго » (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 7 матчах в текущем сезоне у команды под руководством Джона Купера только 1 победа при 4 поражениях в основное время и 2 – в овертайме.

Отметим, что 5 поражений из 6 были с разницей в одну шайбу, еще одно – в две.

С 4 очками «молнии» идут на последнем месте в таблице Восточной конференции и 30-м в общей таблице лиги.

