У «Тампы» 6 поражений в 7 играх в сезоне. Команда Купера идет на последнем месте на Востоке и 30-м в НХЛ с 4 очками
«Тампа» идет на последнем месте на Востоке с 6 поражениями в 7 играх.
«Лайтнинг» проиграли «Чикаго» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 7 матчах в текущем сезоне у команды под руководством Джона Купера только 1 победа при 4 поражениях в основное время и 2 – в овертайме.
Отметим, что 5 поражений из 6 были с разницей в одну шайбу, еще одно – в две.
С 4 очками «молнии» идут на последнем месте в таблице Восточной конференции и 30-м в общей таблице лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
