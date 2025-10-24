«Питтсбург» выиграл 4 матча подряд с общей разницей 17:6. Команда Мьюза идет на 3-м месте на Востоке

«Питтсбург» выиграл 4 матча подряд с общей разницей 17:6.

«Пингвинс» обыграли «Флориду» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

До этого команда под руководством Дэна Мьюза справилась с «Лос-Анджелесом» (4:2), «Сан-Хосе» (3:0) и «Ванкувером» (5:1).

Пенсильванцы набрали 12 очков в 8 матчах и идут на 3-м месте в Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси » и «Каролина » (по 12 очков в 7 матчах) идут выше за счет меньшего числа игр.