Никишин против «Колорадо»: 2 броска, 2 потери и «+3» за 14:42. У него 4 очка и «+8» в 7 играх – лучшая полезность среди новичков в сезоне

Александр Никишин завершил матч против «Колорадо» с полезностью «+3».

Защитник «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата против «Эвеланш» (5:4 Б).

В 7 играх в сезоне на счету 24-летнего россиянина 4 (1+3) очка при полезности «+8» (лучший показатель в лиге среди новичков).

Сегодня Никишин (14:42, 0:25 – в большинстве, 1:24 – в меньшинстве) завершил встречу с показателем «+3».

У него 2 броска в створ, 1 силовой прием, 1 блок, малый штраф за удар Нэтана Маккиннона клюшкой и 2 потери.