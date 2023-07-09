Максим Федотов заработает 95 млн рублей в СКА за 4 года, Илья Федотов – 90 млн («СЭ»)

Теги СКА Торпедо КХЛ Спорт-Экспресс деньги Илья Федотов Максим Федотов Хоккей

Появилась информация о зарплатах братьев Федотовых в СКА.

Как стало известно «СЭ», защитник Максим Федотов подписал с петербургским клубом контракт на 4 года, за которые заработает 95 миллионов рублей. В следующем сезоне зарплата Федотова-старшего составит 5 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 – 20 млн, в сезоне-2025/26 – 35 млн, в сезоне-2026-27 – 35 млн.

Нападающий Илья Федотов за 4 года по новому контракту заработает 90 миллионов рублей. В следующем сезоне зарплата форварда составит 20 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 – 15 млн, в сезоне-2025/26 – 25 млн, в сезоне-2026-27 – 30 млн.

Как стало известно в начале июля, СКА выменял братьев Федотовых у «Торпедо» на 110 миллионов рублей, нападающего Данила Савунова и права на защитника Егора Замулу.

В СКА перешли 3 брата Федотовых, младший в – Академию. Ротенберг анонсировал отрывком из «Ералаша» про тройняшек

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5 комментариев

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psycho
великая хоккейная школа ски
+7
0
+7
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42mk@
Да сколько же этих федотовых, остановитесь пожалуйста я уже всех перепутал
+5
0
+5
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norg
Цифры как будто из мешка, как лото, рандомно доставали )
+4
0
+4
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*MVP*
очередные воспитанники системы подъехали
+2
0
+2
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Олег
Чего добивается СКЕ не понять.....
Чё к чему??? На кой они Ромки? Или он собирается прокачать братьев???
0
0
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