Максим Федотов заработает 95 млн рублей в СКА за 4 года, Илья Федотов – 90 млн («СЭ»)

Появилась информация о зарплатах братьев Федотовых в СКА.

Как стало известно « », защитник подписал с петербургским клубом контракт на 4 года, за которые заработает 95 миллионов рублей. В следующем сезоне зарплата Федотова-старшего составит 5 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 – 20 млн, в сезоне-2025/26 – 35 млн, в сезоне-2026-27 – 35 млн.

Нападающий Илья Федотов за 4 года по новому контракту заработает 90 миллионов рублей. В следующем сезоне зарплата форварда составит 20 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 – 15 млн, в сезоне-2025/26 – 25 млн, в сезоне-2026-27 – 30 млн.

Как стало известно в начале июля, СКА выменял братьев Федотовых у «Торпедо» на 110 миллионов рублей, нападающего Данила Савунова и права на защитника Егора Замулу.

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