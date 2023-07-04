СКА выменяет братьев Федотовых у «Торпедо» на 110 млн рублей, Савунова и права на Замулу («СЭ»)

Теги СКА Торпедо возможные переходы КХЛ Егор Замула деньги Данил Савунов Илья Федотов Максим Федотов Хоккей

СКА выменяет братьев Максима и Илью Федотовых у «Торпедо» .

Нижегородский клуб получит в сделке 110 миллионов рублей, права на защитника Егора Замулу и нападающего Даниила Савунова.

21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх Фонбет Чемпионата КХЛ за «Торпедо». Также у него 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.

20-летний форвард Илья Федотов выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев он набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах.

23-летний Замула выступает за океаном в системе «Филадельфии». В минувшем сезоне на его счету 4 (0+4) очка в 14 матчах в регулярном чемпионате НХЛ. 

22-летний Савунов набрал 1 (0+1) балл в 5 играх за СКА. В составе «СКА-Невы» у него 30 (11+19) очков в 43 играх чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути». В Кубке Петрова добавил 3 (1+2) балла в 6 играх. 

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СКА пробил потолок зарплат: в составе 46 хоккеистов на 1,3 миллиарда. При этом клуб не выглядит явным фаворитом

 

18 комментариев

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Bartez1986
очередных звёзд Ромка воспитал, прям на поток таланты ставит
+16
0
+16
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Krypton92
Эй Морозов, Морозов!
Что там с потолком зарплат у ска?
+11
-1
+10
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Назар Игорь
Выменял людей на деньги..
Прямо как в объявлении в газете лет 300 назад : " В доме Мордасова на Пречистенке продаются дрова берëзовые и дворовый человек играющий на балалайке"
+8
0
+8
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Dundee
Это уже не удивляет.) Очень жаль, но хоть деньги получим, если плюсы искать
+7
0
+7
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Александр Колосов
Перед началом сезона расскажите им, что есть потолок зарплат, который их же покровители приняли
+6
0
+6
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Krypton92
Ответ Dundee
Это уже не удивляет.) Очень жаль, но хоть деньги получим, если плюсы искать
А толк от них? Свободных игроков на рынке нет сейчас
+7
-1
+6
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ЧакЧак
скоро места тренироваться не будет
+5
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Strannix
Да когда ты уже наешься?!!!
+4
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viktorpavlov70
Максим Федотов в Торпедо играл результативно, но в обороне косячил не по-детски. У него огромные проблемы с выбором позиции. С этой точки зрения не так жалко. Казачок-то засланный. Но есть какая-то обида. Это очередной игрок, который поучаствовал в первом предсезонном сборе СКА под личиной России-25 в играх с Беларусью, который потом оказался в этом самом СКА.
+2
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+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Александр Колосов
Перед началом сезона расскажите им, что есть потолок зарплат, который их же покровители приняли
Федотовы под него не проходят
+3
-1
+2
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Кеша
«Грабли Ротенберга» многосерийный фильм. Поехали новые воспитанники СКА. Потом нам до усери будут рассказывать , что все так делают .
+2
-1
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selachii
ура, ещё один гениальный трансфер, чтобы отлететь от условного ЦСКА в плей-офф, браво))) кушайте и не обляпайтесь
+2
-1
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Олег Попов
Ответ ЧакЧак
скоро места тренироваться не будет
Скоро в раздевалке места не будет, как Мудрик в "Челси" ,будут прямо на льду переодеваться
+1
0
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Михаил Вагин
Они оба не учитываются под потолком)), Так что выгодно, в прошлом сезоне Никишин не учитывался с Бардаковым
+1
-1
0
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sled
Ответ Krypton92
Эй Морозов, Морозов! Что там с потолком зарплат у ска?
Что вы от хоккеиста хотите?
0
0
0
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Krypton92
Ответ sled
Что вы от хоккеиста хотите?
Причём тут хоккеисты?
Лига обязана контролировать и пресекать беспредел
0
0
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