В СКА перешли 3 брата Федотовых, младший в – Академию. Ротенберг анонсировал отрывком из «Ералаша» про тройняшек
В СКА перешли 3 брата Федотовых, младший будет в Академии.
Вчера петербургский клуб выменял у «Торпедо» защитника Максима Федотова и нападающего Илью Федотова.
Вместе с ними в систему СКА перебрался их младший брат Александр.
«Кстати, в семье Федотовых есть еще и младший брат-хоккеист Александр 2011 года рождения – и он тоже переходит в СКА, но пока что в Академию 🙂
Расти и развиваться Саша будет в составе «Красной Машины Юниор» под руководством Геннадия Курдина», – говорится в телеграм-канале СКА.
Отметим, что главный тренер питерцев Роман Ротенберг вчера анонсировал переход отрывком из киножурнала «Ералаш» про тройняшек.
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