В СКА перешли 3 брата Федотовых, младший в – Академию. Ротенберг анонсировал отрывком из «Ералаша» про тройняшек

В СКА перешли 3 брата Федотовых, младший будет в Академии.

Вчера петербургский клуб выменял у «Торпедо» защитника и нападающего Илью Федотова.

Вместе с ними в систему перебрался их младший брат Александр.

«Кстати, в семье Федотовых есть еще и младший брат-хоккеист Александр 2011 года рождения – и он тоже переходит в СКА, но пока что в Академию 🙂

Расти и развиваться Саша будет в составе «Красной Машины Юниор» под руководством Геннадия Курдина», – говорится в телеграм-канале СКА.

Отметим, что главный тренер питерцев вчера анонсировал переход отрывком из киножурнала «Ералаш» про тройняшек.