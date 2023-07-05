В СКА перешли 3 брата Федотовых, младший в – Академию. Ротенберг анонсировал отрывком из «Ералаша» про тройняшек

Теги СКА переходы КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Геннадий Курдин ахахаха Илья Федотов Максим Федотов Хоккей

В СКА перешли 3 брата Федотовых, младший будет в Академии.

Вчера петербургский клуб выменял у «Торпедо» защитника Максима Федотова и нападающего Илью Федотова.

Вместе с ними в систему СКА перебрался их младший брат Александр. 

«Кстати, в семье Федотовых есть еще и младший брат-хоккеист Александр 2011 года рождения – и он тоже переходит в СКА, но пока что в Академию 🙂

Расти и развиваться Саша будет в составе «Красной Машины Юниор» под руководством Геннадия Курдина», – говорится в телеграм-канале СКА. 

Отметим, что главный тренер питерцев Роман Ротенберг вчера анонсировал переход отрывком из киножурнала «Ералаш» про тройняшек. 

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2 комментария

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Кеша
По мне это самая мерзкая команда , которая когда -либо была и я помню . Для этого сборная U-25 была и нужна , чтобы собирать все что не собрано. Своего тренера нет способного хоть что-то выиграть - давай из Торпедо перетащим. А за ним и игроков оптом . Вот такой Ералаш . Это не Ералаш , а Шапито .
+9
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+8
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цэсемьэр
Ромке таролог карту Федота-стрельца достала, а он ее неправильно истолковал прошлым летом? исправляется😆
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