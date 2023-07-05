СКА подпишет контракты с братьями Федотовыми на 4 года

Теги СКА КХЛ Илья Федотов Максим Федотов Хоккей

СКА подпишет контракты с братьями Федотовыми на 4 года.

Вчера петербургский клуб выменял у «Торпедо» защитника Максима Федотова и нападающего Илью Федотова.

«С обоими хоккеистами петербуржцы заключат четырехлетние контракты», – говорится на сайте СКА. 

21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх Фонбет Чемпионата КХЛ за «Торпедо» – это лучший результат среди защитников клуба. Также у него 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.

20-летний форвард Илья Федотов выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев он набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах.

В СКА перешли 3 брата Федотовых, младший в – Академию. Ротенберг анонсировал отрывком из «Ералаша» про тройняшек

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2 комментария

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Кеша
Ждём хвалебные комментарии семьи Федотовых , как они всю жизнь мечтали играть в СКА под руководством Ротенберга . Юдин не даст соврать . Желаю Торпедо Ларионова рвать ска в каждом матче .
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цэсемьэр
ждём новостей что это наши новые Стаалы: семья-династия-система🥸
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