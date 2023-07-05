СКА подпишет контракты с братьями Федотовыми на 4 года.

Вчера петербургский клуб выменял у «Торпедо» защитника и нападающего Илью Федотова.

«С обоими хоккеистами петербуржцы заключат четырехлетние контракты», – говорится на сайте СКА.

21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх Фонбет Чемпионата КХЛ за «Торпедо» – это лучший результат среди защитников клуба. Также у него 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.

20-летний форвард выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев он набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах.

В СКА перешли 3 брата Федотовых, младший в – Академию. Ротенберг анонсировал отрывком из «Ералаша» про тройняшек