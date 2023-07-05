Максим Федотов о переходе в СКА: «За клуб играл отец, приятно продолжить династию. Надеюсь, удастся нанести его фамилию на Кубок Гагарина»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Илья Федотов Максим Федотов Хоккей

Максим Федотов поделился первыми впечатлениями от перехода в СКА.

Вчера петербургский клуб выменял защитника у «Торпедо» вместе с братом – форвардом Ильей Федотовым. 

«Очень положительные эмоции от перехода в СКА, ведь это топ-клуб с самыми высокими задачами. Кроме этого, нашу семью с Петербургом связывает история – за СКА играл мой отец, Сергей Александрович Федотов, приятно получить возможность продолжить династию в петербургском хоккее.

Надеюсь, удастся нанести фамилию отца на Кубок Гагарина. Здорово, что переезжаем в Петербург вместе с братом.

После обмена подписали контракты на 4 года и не сомневаемся, что это время в СКА принесет нам большую пользу, вместе будем стараться помогать команде побеждать», – сказал Федотов. 

Защитник Сергей Федотов выступал за СКА в сезоне-1999/2000. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Пошла жара ! У Жафярова и Ожиганова тоже длинный контракт был . Я же говорю - всю жизнь мечтали играть в ска.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
а вот собственно и династия🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
4 года в золотой клетке) сейчас ромашка ещё про преемственность поколений начнёт врать))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий