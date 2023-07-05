Максим Федотов о переходе в СКА: «За клуб играл отец, приятно продолжить династию. Надеюсь, удастся нанести его фамилию на Кубок Гагарина»

Максим Федотов поделился первыми впечатлениями от перехода в СКА.

Вчера петербургский клуб выменял защитника у «Торпедо» вместе с братом – форвардом Ильей Федотовым.

«Очень положительные эмоции от перехода в СКА, ведь это топ-клуб с самыми высокими задачами. Кроме этого, нашу семью с Петербургом связывает история – за СКА играл мой отец, Сергей Александрович Федотов, приятно получить возможность продолжить династию в петербургском хоккее.

Надеюсь, удастся нанести фамилию отца на . Здорово, что переезжаем в Петербург вместе с братом.

После обмена подписали контракты на 4 года и не сомневаемся, что это время в СКА принесет нам большую пользу, вместе будем стараться помогать команде побеждать», – сказал Федотов.

Защитник Сергей Федотов выступал за в сезоне-1999/2000.