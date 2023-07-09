Быков об отсутствии меморандума между НХЛ и КХЛ: «Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения Овечкина и других российских звезд в КХЛ»
Вячеслав Быков оценил прекращение действия меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ.
Ранее об этом заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
«Мне интересно, что на этот счет думают наши руководители спорта и хоккея в частности. Это их обязанность защищать наших спортсменов, продвигать наши принципы и строить отношения с другими международными организациями на основе взаимоуважения и защиты своих интересов.
Хотелось бы услышать их мнение. Все вопросы стоит задать в КХЛ. Пусть они ответят, что и как, это их забота.
Стоит ли ждать Овечкина и других российских звезд из НХЛ в КХЛ? Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения этих персон», — сказал бывший главный тренер сборной России.
1 комментарий