Быков об отсутствии меморандума между НХЛ и КХЛ: «Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения Овечкина и других российских звезд в КХЛ»

Теги Вашингтон Вячеслав Быков Александр Овечкин НХЛ КХЛ Хоккей

Вячеслав Быков оценил прекращение действия меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ.

Ранее об этом заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

«Мне интересно, что на этот счет думают наши руководители спорта и хоккея в частности. Это их обязанность защищать наших спортсменов, продвигать наши принципы и строить отношения с другими международными организациями на основе взаимоуважения и защиты своих интересов.

Хотелось бы услышать их мнение. Все вопросы стоит задать в КХЛ. Пусть они ответят, что и как, это их забота.

Стоит ли ждать Овечкина и других российских звезд из НХЛ в КХЛ? Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения этих персон», — сказал бывший главный тренер сборной России.

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1 комментарий

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norg
Ничоси, даже скрепный Быков подофигел от происходящего )
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