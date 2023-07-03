Зарипов пригласил Овечкина на свой прощальный матч. Форвард «Вашингтона» планирует приехать

Теги Ак Барс Вашингтон Данис Зарипов Александр Овечкин НХЛ КХЛ Глеб Чистяков Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Овечкин может сыграть в прощальном матче Даниса Зарипова.

Форвард «Вашингтона» получил предложение от Зарипова приехать на его прощальный матч в Казань 9 августа. Экс-нападающий «Ак Барса» провел последнюю официальную игру 24 февраля 2023 года – против «Металлурга» (3:6).

Агент Овечкина подтвердил, что игрок планирует приехать на прощальный матч Зарипова

«Получил ли Александр Овечкин приглашение на прощальный матч Зарипова? Да, он планирует поехать», – сказал Глеб Чистяков.

Зарипов – самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

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5 комментариев

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Petir Beilisch
Ответ Petir Beilisch
ждём приглашения Кросби.
Кстати Макдэвид и Маккиннон уже в деле.
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Petir Beilisch
ждём приглашения Кросби.
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Adeen
Планирует приехать, но обманет и прилетит.
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dario180884
Пугачева от хоккея,последний матч,спешите видеть.
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marshal .masha
Ответ Petir Beilisch
ждём приглашения Кросби.
Сначала ему надо рассказать кто такой Зарипов)
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