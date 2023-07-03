Зарипов пригласил Овечкина на свой прощальный матч. Форвард «Вашингтона» планирует приехать

Александр Овечкин может сыграть в прощальном матче Даниса Зарипова.

Форвард « » получил предложение от Зарипова приехать на его прощальный матч в Казань 9 августа. Экс-нападающий « » провел последнюю официальную игру 24 февраля 2023 года – против «Металлурга» (3:6).

Агент Овечкина подтвердил, что игрок планирует приехать на прощальный матч .

«Получил ли приглашение на прощальный матч Зарипова? Да, он планирует поехать», – сказал Глеб Чистяков.

Зарипов – самый титулованный игрок в истории , он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.