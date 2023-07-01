Агент Овечкина о подготовке игрока к сезону в Вашингтоне: «Нет, конечно, в Москве будет. Он пока не начал активные тренировки»
Агент Александра Овечкина сообщил, что игрок будет готовиться к новому сезону в Москве.
– Александр пока еще не начал активные тренировки. Конкретный план тренировок пока тоже неизвестен.
– Александр будет готовиться в Вашингтоне?
– Нет, конечно. В Москве.
– На базе «Динамо»?
– Александр может тренироваться везде. На базе тоже, – сказал Глеб Чистяков.
Начинает в Москве.
Этот тренер известен, с ним интервью было после чемпионского сезона.
Новость высосана из пальца. Лишь бы ленту забить.