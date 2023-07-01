Агент Овечкина о подготовке игрока к сезону в Вашингтоне: «Нет, конечно, в Москве будет. Он пока не начал активные тренировки»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Динамо Глеб Чистяков Хоккей

Агент Александра Овечкина сообщил, что игрок будет готовиться к новому сезону в Москве.

– Александр пока еще не начал активные тренировки. Конкретный план тренировок пока тоже неизвестен.

– Александр будет готовиться в Вашингтоне?

– Нет, конечно. В Москве.

– На базе «Динамо»?

– Александр может тренироваться везде. На базе тоже, – сказал Глеб Чистяков.

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5 комментариев

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душнила
Ответ Mephi027
Всем известно, что Александр который год подряд успешно готовится к сезону с помощью персонального тренера. Начинает в Москве. Этот тренер известен, с ним интервью было после чемпионского сезона. Новость высосана из пальца. Лишь бы ленту забить.
Душнила
+4
0
+4
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Mephi027
Всем известно, что Александр который год подряд успешно готовится к сезону с помощью персонального тренера.

Начинает в Москве.

Этот тренер известен, с ним интервью было после чемпионского сезона.

Новость высосана из пальца. Лишь бы ленту забить.
+2
-2
0
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jigga
В пельменной
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Maxim Shumov
Конечно в Москве, он же патриот. Уже одной ногой в Госдуме
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