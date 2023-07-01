Агент Овечкина о подготовке игрока к сезону в Вашингтоне: «Нет, конечно, в Москве будет. Он пока не начал активные тренировки»

Агент Александра Овечкина сообщил, что игрок будет готовиться к новому сезону в Москве.

– пока еще не начал активные тренировки. Конкретный план тренировок пока тоже неизвестен.

– Александр будет готовиться в Вашингтоне?

– Нет, конечно. В Москве.

– На базе « »?

– Александр может тренироваться везде. На базе тоже, – сказал Глеб Чистяков.