Вратарь ФК «Спартак» Селихов о хоккее: «Овечкин – номер один в мире. Мой земляк Никишин – очень перспективный. Верю, что он уедет в НХЛ»
Вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов рассказал о своем увлечении хоккеем.
– Какой вид спорта после футбола для тебя второй?
– Хоккей.
– Кто из хоккеистов номер один в мире?
– Овечкин.
– А Никишин?
– Саня – очень перспективный. В прошлом сезоне из «Спартака» перешел в СКА. Я верю, что он уедет за океан. Он орловчанин, мой земляк. В Орле как раз пересекались с ним. Поужинали, пообщались.
– Когда он поедет в НХЛ?
– Честно, не знаю, как это происходит. Как работают драфты, и когда их туда «выдергивают». Для меня это еще сложновато. Там столько заморочек! Надеюсь, что в скором времени он окажется в НХЛ. Наверное, надо ему сначала здесь Кубок Гагарина забрать и уже потом ехать бороться за Кубок Стэнли.
– А ты сам был на играх НХЛ?
– Не был. Не скажу, что это мечта, скорее хотелка. Хотелось бы попасть и на НБА, на НХЛ.
– За кого болеешь в НХЛ?
– За российских хоккеистов. Когда Евгений Набоков играл за «Сан-Хосе», я топил за них. Раньше постоянно резались в приставку в НХЛ. Поэтому я рад, что Иван Барбашев уже во второй раз забрал Кубок Стэнли. Пусть ребята привозят его в Россию!
– Ты тогда уже должен за «Каролиной» начинать следить.
– Да, там есть наши ребята. Вратарь [Петр Кочетков] и Свечников. Сказал ему, чтобы обязательно брал 57-й номер (под которым играет Селихов – Sports.ru).
– Планирует он?
– Не знаю. Я пошутил, – сказал Селихов.
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