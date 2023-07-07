Вратарь ФК «Спартак» Селихов о хоккее: «Овечкин – номер один в мире. Мой земляк Никишин – очень перспективный. Верю, что он уедет в НХЛ»

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Вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов рассказал о своем увлечении хоккеем.

– Какой вид спорта после футбола для тебя второй?

– Хоккей.

– Кто из хоккеистов номер один в мире?

Овечкин.

– А Никишин?

– Саня – очень перспективный. В прошлом сезоне из «Спартака» перешел в СКА. Я верю, что он уедет за океан. Он орловчанин, мой земляк. В Орле как раз пересекались с ним. Поужинали, пообщались.

– Когда он поедет в НХЛ?

– Честно, не знаю, как это происходит. Как работают драфты, и когда их туда «выдергивают». Для меня это еще сложновато. Там столько заморочек! Надеюсь, что в скором времени он окажется в НХЛ. Наверное, надо ему сначала здесь Кубок Гагарина забрать и уже потом ехать бороться за Кубок Стэнли.

– А ты сам был на играх НХЛ?

– Не был. Не скажу, что это мечта, скорее хотелка. Хотелось бы попасть и на НБА, на НХЛ.

– За кого болеешь в НХЛ?

– За российских хоккеистов. Когда Евгений Набоков играл за «Сан-Хосе», я топил за них. Раньше постоянно резались в приставку в НХЛ. Поэтому я рад, что Иван Барбашев уже во второй раз забрал Кубок Стэнли. Пусть ребята привозят его в Россию!

– Ты тогда уже должен за «Каролиной» начинать следить.

– Да, там есть наши ребята. Вратарь [Петр Кочетков] и Свечников. Сказал ему, чтобы обязательно брал 57-й номер (под которым играет Селихов – Sports.ru).

– Планирует он?

– Не знаю. Я пошутил, – сказал Селихов. 

4 комментария

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tankist231
Когда американцам выгодно, они хрен откажутся от россиян, будь то нхл, бои какие-то, только про олимпиаду могут, конкуренты им там не нужны, это европейские марионетки только орут за повсеместное отстранение россиян
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Faust Doc
Белых оценит!
гы гы гы
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Ильдар Фарукшин
Селя смотри серьёзно следит за хоккеем. Приятно удивил
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