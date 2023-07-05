Агент Дер-Аргучинцева: «Семен доволен обменом в «Трактор», потому что это хороший клуб»

Агент Семена Дер-Аргучинцева прокомментировал переход в «Трактор».

– У нас была договоренность с «Торпедо», но были нюансы, которые не позволили заключить контракт с Нижним Новгородом. Мы благодарны руководству клуба, что они смогли найти решение и обменяли парня, получив хороших игроков. Считаю, что это взаимовыгодная сделка, которая пойдет на пользу всем. И с «Трактором» о контракте мы договорились быстро.

– Насколько доволен сам хоккеист, что его обменяли именно в «Трактор»?

– Не было такого, что Семен не хотел остаться в «Торпедо». А тем, что его обменяли в «Трактор», он доволен, потому что это хороший клуб. Ему рассказали об его роле в команде.

– «Трактор» рассчитывает на Дер-Аргучинцева как на игрока первых двух звеньев. На ваш взгляд, он готов быть лидером в КХЛ?

– Абсолютно уверен, что в КХЛ он будет одним из лучших центральных нападающих.

– В прошлом сезоне в «Тракторе» была не очень хорошая ситуация с другим вашим клиентом – Сергеем Шумаковым. Не боитесь повторения?

– Нет, главный тренер команды Гатиятулин хорошо знает Дер-Аргучинцева. Он был в руках у Анвара еще по юниорам. Поэтому никаких проблем быть не может, – сказал Шуми Бабаев.