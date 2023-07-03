Дер-Аргучинцев перешел в «Трактор». «Торпедо» получило права на Охотюка, Дорофеева и 17-летнего Свищева
Семен Дер-Аргучинцев обменян в «Трактор».
«Торпедо» в качестве компенсации получило права на защитника Никиту Охотюка (система «Сан-Хосе») и нападающего Павла Дорофеева (система «Вегаса»), а также 17-летнего форварда Кирилла Свищева.
В прошедшем сезоне Семен Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто».
В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата. Дер-Аргучинцев играл в КХЛ за «Торпедо».
Кирилл Свищев набрал 8 (3+5) очков в 27 матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиги за «Белых Медведей» в прошлом сезоне.
P s Напоминает обмен Чеховича) 👍