Дер-Аргучинцев перешел в «Трактор». «Торпедо» получило права на Охотюка, Дорофеева и 17-летнего Свищева

Семен Дер-Аргучинцев обменян в «Трактор».

«Торпедо» в качестве компенсации получило права на защитника (система «Сан-Хосе») и нападающего Павла Дорофеева (система «Вегаса»), а также 17-летнего форварда Кирилла Свищева.

В прошедшем сезоне провел один матч в НХЛ за «Торонто».

В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата. Дер-Аргучинцев играл в за « ».

Кирилл Свищев набрал 8 (3+5) очков в 27 матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиги за «Белых Медведей» в прошлом сезоне.