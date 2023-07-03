Дер-Аргучинцев перешел в «Трактор». «Торпедо» получило права на Охотюка, Дорофеева и 17-летнего Свищева

Теги Трактор Торпедо переходы КХЛ Никита Охотюк Павел Дорофеев Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев обменян в «Трактор».

«Торпедо» в качестве компенсации получило права на защитника Никиту Охотюка (система «Сан-Хосе») и нападающего Павла Дорофеева (система «Вегаса»), а также 17-летнего форварда Кирилла Свищева.

В прошедшем сезоне Семен Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто».

В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата. Дер-Аргучинцев играл в КХЛ за «Торпедо».

Кирилл Свищев набрал 8 (3+5) очков в 27 матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиги за «Белых Медведей» в прошлом сезоне.

13 комментариев

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Dundee
С точки зрения большего контракта, все логично. Но была возможность и условия для планомерно го развития. Но с Шуми, акцент только на бабло. В любом случае, только удачи
P s Напоминает обмен Чеховича) 👍
+6
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jps
Нижний гнет свою линия четко - молодые и перспективные на небольших контрактах, а дальше из них Профессор будет игроков лепить - молодцы!
+4
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Челяба
Хоть одна новость хорошая
+2
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Dragon10
Если получил контракт, который просил в Торпедо, то агент, конечно, фантастически сработал. Лично моё, сугубо субъективное мнение, лучше бы в Торпедо у Ларионова продолжил и игрой своей добился контракта.
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Дюша74
Щедро накидали торпедо!!!
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Дмитрий Дашковский
Ответ Сергей Орлов
Охотюк с Дорофеевым с большой долей вероятности через год окажутся в КХЛ, так что отличный размен для Торпедо.
С чего это Дорофеев окажется норм показал себя
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Анна
Хороший парень. Молодость нужна и наглость. Хватит старьё содержать.
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ABarca777
У него все получится. Хороший он человек и игрок
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Сергей Орлов
Охотюк с Дорофеевым с большой долей вероятности через год окажутся в КХЛ, так что отличный размен для Торпедо.
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marshal .masha
Торпедо однозначно выглядит выигравшим от обмена
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Иван Иванов
Откуда такая странная фамилия, учитывая, что его брат - Федосеев?
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Владимир
Удачи в Тракторе.... А жизнь потом расставит всё по своим местам.... Кто прав, а кто виноват... всём добра!!!)
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