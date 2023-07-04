Дер-Аргучинцев подписал контракт с «Трактором» на два сезона. Зарплата – 45 млн рублей в год

Семен Дер-Аргучинцев договорился о контракте с «Трактором».

Нападающий, перешедший в « » в результате обмена с «Торпедо», подписал соглашение с уральским клубом на два года.

Зарплата Семена Дер-Аргучинцева составит 45 миллионов рублей в год, об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто».

В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.

Форвард ранее выступал за « ». В сезоне-2020/21 хоккеист сыграл 17 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков.