Дер-Аргучинцев подписал контракт с «Трактором» на два сезона. Зарплата – 45 млн рублей в год

Теги Трактор Торпедо КХЛ Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев договорился о контракте с «Трактором».

Нападающий, перешедший в «Трактор» в результате обмена с «Торпедо», подписал соглашение с уральским клубом на два года.

Зарплата Семена Дер-Аргучинцева составит 45 миллионов рублей в год, об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто».

В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.

Форвард ранее выступал за «Торпедо». В сезоне-2020/21 хоккеист сыграл 17 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков.

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9 комментариев

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Michael 1994
Ответ Pavel Ivlev
Добился таки своего!
У него агент Бабай, он своим клиентам баснословные контракты выписывает,потом свои игроки не справляются с давлением и они деградируют
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Alobama74
Удачи Семен!
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зильбер
какая ужасная сумма
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Анна
Молодость вперёд.
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Pavel Ivlev
Добился таки своего!
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marshal .masha
И чем же этот Дер заслужил такую зарплату? Когда видишь такие контракты, приходит мысль, что потолок можно снизить, как минимум вдвое, миллионов 400-450 было бы за глаза. А то уже хрен знает кому по 40-50 млн. выписывают, при этом даже не думая о самоокупаемости
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Pavel Ivlev
Ответ Michael 1994
У него агент Бабай, он своим клиентам баснословные контракты выписывает,потом свои игроки не справляются с давлением и они деградируют
Примеров масса. Согласен
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Олег Усов
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Ответ marshal .masha
И чем же этот Дер заслужил такую зарплату? Когда видишь такие контракты, приходит мысль, что потолок можно снизить, как минимум вдвое, миллионов 400-450 было бы за глаза. А то уже хрен знает кому по 40-50 млн. выписывают, при этом даже не думая о самоокупаемости
так там на руки четверть максимум. остальное откаты по карманам-) и так везде в кхлии
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marshal .masha
Ответ Олег Усов
так там на руки четверть максимум. остальное откаты по карманам-) и так везде в кхлии
Тем более потолок надо сокращать . Игрок провел в КХЛ 21 игру и забил целых 2 шайбы, а контракт на уровне условных Галиева, Голдобина, Кагарлицкого. Просто срыв башки. На кой государственные деньги по ветру пускать
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