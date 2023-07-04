Дер-Аргучинцев подписал контракт с «Трактором» на два сезона. Зарплата – 45 млн рублей в год
Семен Дер-Аргучинцев договорился о контракте с «Трактором».
Нападающий, перешедший в «Трактор» в результате обмена с «Торпедо», подписал соглашение с уральским клубом на два года.
Зарплата Семена Дер-Аргучинцева составит 45 миллионов рублей в год, об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.
В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто».
В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.
Форвард ранее выступал за «Торпедо». В сезоне-2020/21 хоккеист сыграл 17 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков.
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