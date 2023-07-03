Генменеджер «Трактора»: «Дер-Аргучинцев не достиг и 50% потолка. Его сильные качества – интеллект, игра с шайбой и умение сыграть на партнера»
Алексей Волков прокомментировал переход Семена Дер-Аргучинцева в «Трактор».
«Трактор» выменял нападающего у «Торпедо», отдав взамен защитника Никиту Охотюка (система «Сан-Хосе»), нападающего Павла Дорофеева (система «Вегаса»), а также 17-летнего форварда Кирилла Свищева.
«Семен Дер-Аргучинцев – праворукий центральный нападающий, находящийся в интересном направлении развития и не достигший и на 50% своего профессионального потолка.
Его сильные качества – интеллект, игра с шайбой и умение сыграть на партнера.
Хотел бы поблагодарить руководство «Торпедо» за конструктивные переговоры и пожелать удачи всем участникам сделки», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
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