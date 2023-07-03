Генменеджер «Трактора»: «Дер-Аргучинцев не достиг и 50% потолка. Его сильные качества – интеллект, игра с шайбой и умение сыграть на партнера»

Алексей Волков прокомментировал переход Семена Дер-Аргучинцева в «Трактор».

«Трактор» выменял нападающего у «Торпедо», отдав взамен защитника Никиту Охотюка (система «Сан-Хосе»), нападающего Павла Дорофеева (система «Вегаса»), а также 17-летнего форварда Кирилла Свищева.

« – праворукий центральный нападающий, находящийся в интересном направлении развития и не достигший и на 50% своего профессионального потолка.

Его сильные качества – интеллект, игра с шайбой и умение сыграть на партнера.

Хотел бы поблагодарить руководство « » за конструктивные переговоры и пожелать удачи всем участникам сделки», – сказал генеральный менеджер « » .