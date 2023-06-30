Депутат Журова об аресте российского хоккеиста в Польше: «Ну какой шпионаж в 20 лет? Очередной сигнал от недружественных стран, пытаются демонизировать образ российского спортсмена»

Светлана Журова скептически высказалась по поводу задержания российского хоккеиста в Польше.

Ранее появилась информация, что игрок из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Ну какой шпионаж в Польше от парня в двадцать лет?! Это даже не смешно. Очень странные обвинения, которые были сделаны ради профилактических мер.

Это еще один сигнал от Запада, что приезжать россиянам нельзя. Иначе обвинят в шпионаже, подкинут наркотики или что-то подобное.

Я это расцениваю как очередной сигнал от недружественных стран. Они всячески пытаются демонизировать образ российского спортсмена, чтобы нас еще очень долго не пускали на Олимпийские игры.

Этим парнем займется наш МИД. Нужно проверить все необходимые факты и обвинения для помощи», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Песков об аресте российского хоккеиста в Польше: «В связи с оголтелой русофобской позицией польских властей работать очень тяжело. Посольство будет выяснять»