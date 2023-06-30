Депутат Журова об аресте российского хоккеиста в Польше: «Ну какой шпионаж в 20 лет? Очередной сигнал от недружественных стран, пытаются демонизировать образ российского спортсмена»

Теги происшествия Светлана Журова чемпионат Польши Политика Хоккей

Светлана Журова скептически высказалась по поводу задержания российского хоккеиста в Польше.

Ранее появилась информация, что игрок из России обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Ну какой шпионаж в Польше от парня в двадцать лет?! Это даже не смешно. Очень странные обвинения, которые были сделаны ради профилактических мер.

Это еще один сигнал от Запада, что приезжать россиянам нельзя. Иначе обвинят в шпионаже, подкинут наркотики или что-то подобное.

Я это расцениваю как очередной сигнал от недружественных стран. Они всячески пытаются демонизировать образ российского спортсмена, чтобы нас еще очень долго не пускали на Олимпийские игры.

Этим парнем займется наш МИД. Нужно проверить все необходимые факты и обвинения для помощи», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Песков об аресте российского хоккеиста в Польше: «В связи с оголтелой русофобской позицией польских властей работать очень тяжело. Посольство будет выяснять»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беня_Финитас
Ну какой наркодилер из Бритни Грайнер ? Это даже не смешно . Правда Журова ?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
про пионеров-героев забыла депутатка
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
А как же герои-пионеры? Они вообще несовершеннолетние были..." Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой")

Может быть парень и не виноват, но при чем здесь ссылка на возраст?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
"Молодогвардейцам" сколько лет было?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Шпионаж как-то жестко привязан к возрасту?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
демонизировать демона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Собакин В.
Иначе обвинят в шпионаже, подкинут наркотики или что-то подобное, как Голунову.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий