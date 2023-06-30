Депутат Свищев о задержании российского хоккеиста в Польше: «Их власти в погоне за «ведьмами» дошли уже до спортсменов. Это все не от большого ума»

Теги ФХР происшествия Государственная дума Дмитрий Свищев чемпионат Польши Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Только сегодня узнал эту информацию от ваших же коллег, поэтому, конечно, нюансы вряд ли кто-то сейчас знает. Именно этим сейчас занимается МИД, Министерство спорта и, наверное, ФХР.

Судьба нашего спортсмена не может оставить нас равнодушными. Мы должны отстаивать его и как спортсмена, и как гражданина РФ.

Меня удивляет позиция польских властей: они в погоне за «ведьмами» дошли уже до спортсменов. Понятно, что их уже давно пугает все, что связано с Россией. Увидеть в русском хоккеисте шпиона – это еще надо додуматься, это все не от большого ума.

Конечно, мы будем отстаивать интересы нашего спортсмена, требовать его немедленного освобождения и отправки в Россию», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

Имя игрока не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С. 

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев. В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.

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9 комментариев

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PolarBear
Надо отправить этого Свищева в Польску, пусть там вызволяет хоккеиста, проявляет себя реально. А то тут то он герой, базлать налево и направо. Так и я могу, за гораздо меньшие деньги
+11
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+11
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Геннадий Тёкин
Видимо узнал главную буржуйскую тайну)).
+6
0
+6
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Евгений Мешков
Ответ Melnikov1968
Вот играл хоккеист, тренировался и вдруг попал в такую историю. Странно все это. Либо поляки мутят воду, либо что-то накосячил,совсем необязательно со шпионажем.
да там же через польшу столько техники гонится. да снял может не подумав какой нибудь состав с военной техникой да скинул по глупости через вотсапп. и в этом случае уже им есть что предъявить
+4
0
+4
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Melnikov1968
Ответ Евгений Мешков
да там же через польшу столько техники гонится. да снял может не подумав какой нибудь состав с военной техникой да скинул по глупости через вотсапп. и в этом случае уже им есть что предъявить
Такой вариант возможен, согласен с Вами. Отправил в соцсети, и под колпак.
+3
0
+3
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Евгений Мешков
Ответ PolarBear
Надо отправить этого Свищева в Польску, пусть там вызволяет хоккеиста, проявляет себя реально. А то тут то он герой, базлать налево и направо. Так и я могу, за гораздо меньшие деньги
у депутатов ГОсдумы есть свои показатели эффективности - среди них, так называя цитируемость. так вот ,чем больше депутата перепечатывают всякие издания, и чем больше у таких постов лайков/дизлайков и комментов, тем лучше депутат выполняет свои ки-пи-ай. значит избранник активно работает - таких активно двигают по партийным спискам.
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Jedef
(cos(x))^2+5sin(x)=5. Мне кажется, что нужно показательно всех депутатов заставлять решать подобного уровня задачи. Кто не решит - увольнение, без исключений. Чтобы большим умом не позорились
+2
-1
+1
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PolarBear
Герой только языком молоть, ты едь на фронт или в Польшу, помогать хоккеиста вытаскивать
+1
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Ярик01
Чем спортсмен от сантехника или инженера отличается в плане шпионажа.
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