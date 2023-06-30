Депутат Свищев о задержании российского хоккеиста в Польше: «Их власти в погоне за «ведьмами» дошли уже до спортсменов. Это все не от большого ума»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Только сегодня узнал эту информацию от ваших же коллег, поэтому, конечно, нюансы вряд ли кто-то сейчас знает. Именно этим сейчас занимается МИД, Министерство спорта и, наверное, ФХР.

Судьба нашего спортсмена не может оставить нас равнодушными. Мы должны отстаивать его и как спортсмена, и как гражданина РФ.

Меня удивляет позиция польских властей: они в погоне за «ведьмами» дошли уже до спортсменов. Понятно, что их уже давно пугает все, что связано с Россией. Увидеть в русском хоккеисте шпиона – это еще надо додуматься, это все не от большого ума.

Конечно, мы будем отстаивать интересы нашего спортсмена, требовать его немедленного освобождения и отправки в Россию», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Имя игрока не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С.

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев. В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.