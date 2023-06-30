Экс-тренер Максима Сергеева о его возможном аресте за шпионаж в Польше: «Даже не могу представить такое. У меня с ним почему-то пропала связь»

Экс-тренер Максима Сергеева высказался о его возможном аресте за шпионаж.

Сегодня стало известно, что в Польше задержан российский хоккеист из клуба первого дивизиона. Он обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Имя игрока официально не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С.

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев.

В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.

«Ничего не слышал по поводу Сергеева. У меня с ним почему-то пропала связь. Думаю, что она прекратилась с его стороны.

Не могу ничего сказать по поводу новостей о его аресте за шпионаж, даже не могу представить такое», – сказал Олег Комиссаров.

Ранее он тренировал Сергеева в команде «Спартак» 2003 года рождения.