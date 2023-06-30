Польские власти не сообщали посольству России о задержании хоккеиста по делу о шпионаже

Польские власти не сообщали посольству РФ о задержании хоккеиста по подозрению в шпионаже.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«В посольство до настоящего момента не поступала информация из польских правоохранительных органов о задержании российского гражданина», – говорится в сообщении дипломатического представительства.

Имя игрока не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С.

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев. В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.

Песков об аресте российского хоккеиста в Польше: «Посольство это все будет выяснять. Хотя сейчас работать очень тяжело в связи с оголтелой русофобской позицией польских властей»