Польские власти не сообщали посольству России о задержании хоккеиста по делу о шпионаже

Теги происшествия чемпионат Польши Политика ТАСС Хоккей

Польские власти не сообщали посольству РФ о задержании хоккеиста по подозрению в шпионаже.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«В посольство до настоящего момента не поступала информация из польских правоохранительных органов о задержании российского гражданина», – говорится в сообщении дипломатического представительства. 

Имя игрока не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С. 

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев. В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.

Песков об аресте российского хоккеиста в Польше: «Посольство это все будет выяснять. Хотя сейчас работать очень тяжело в связи с оголтелой русофобской позицией польских властей»

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4 комментария

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FC KARHU
Не удивлюсь, если к вечеру выяснится, что никакого ареста и не было, а всё было вбросом СМИ, что случается довольно часто в последнее время
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RSM-1930
если не сообщили то это скорее всего незаконное задержание, попытка повесить на парня статью. Если в развитых странах типа Германии это невозможно без закона задерживать русских, то в отсталых странах типа Прибалтики или Польши, такое практикуется в отношении русских
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Margor
Ответ Russ Ivan
Око за око! В Москве полно поляков, парочку-троечку срочно закрыть и ничего не сообщать посольству Польши...
так обычно так и делают, чтобы дать понять, что таким баловством не стоит заниматься. Если поляки публично доказательста не предоставят, то ждем ареста поляка в РФ
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