КХЛ пока не планирует включать клубы из «дружественных стран»: «Можно было бы провести выездные игры в Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане и посмотреть на реакцию болельщиков»

У КХЛ сейчас нет планов по включению иностранных клубов в состав лиги.

Об этом рассказал президент лиги Алексей Морозов.

– Существуют планы по расширению КХЛ за границу – в дружественные страны?

– Конкретно – нет. Недавно в Сочи проходил конгресс ЕАЭС. КХЛ делала свой стенд, представляла Кубок и историю лиги. Мы приглашали дружественные страны к сотрудничеству по выездным матчам, которые могли бы провести. Есть арены в Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане. Можно было бы провести выездные игры и посмотреть на реакцию болельщиков. Тогда уже стоит говорить о создании хоккейного клуба в этих странах.

– Интерес от Дубая есть?

– В сегодняшней обстановке переговоры идут тяжело. Мы поддерживаем отношения с дружественными странами, общаемся. В нынешней экономической ситуации должно пройти время, чтобы мы пришли к вступлению какого-либо зарубежного клуба в лигу, – сказал Морозов.