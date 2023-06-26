КХЛ пока не планирует включать клубы из «дружественных стран»: «Можно было бы провести выездные игры в Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане и посмотреть на реакцию болельщиков»

Теги Алексей Морозов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

У КХЛ сейчас нет планов по включению иностранных клубов в состав лиги.

Об этом рассказал президент лиги Алексей Морозов. 

– Существуют планы по расширению КХЛ за границу – в дружественные страны?

– Конкретно – нет. Недавно в Сочи проходил конгресс ЕАЭС. КХЛ делала свой стенд, представляла Кубок и историю лиги. Мы приглашали дружественные страны к сотрудничеству по выездным матчам, которые могли бы провести. Есть арены в Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане. Можно было бы провести выездные игры и посмотреть на реакцию болельщиков. Тогда уже стоит говорить о создании хоккейного клуба в этих странах.

– Интерес от Дубая есть?

– В сегодняшней обстановке переговоры идут тяжело. Мы поддерживаем отношения с дружественными странами, общаемся. В нынешней экономической ситуации должно пройти время, чтобы мы пришли к вступлению какого-либо зарубежного клуба в лигу, – сказал Морозов. 

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3 комментария

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Bashibuzuck
В Узбекистане есть Хумо, в Азербайджане любят движ и тусовки, а кому нужен матч КХЛ В Таджикистане?🤔 Если только нашим релокантам😁
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Серый
Ответ Bashibuzuck
В Узбекистане есть Хумо, в Азербайджане любят движ и тусовки, а кому нужен матч КХЛ В Таджикистане?🤔 Если только нашим релокантам😁
Кроме шуток - не нужны клубы из этих стран. Тут бы от китайцев избавиться
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0
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Bashibuzuck
Ответ Серый
Кроме шуток - не нужны клубы из этих стран. Тут бы от китайцев избавиться
Пока что речь только про выставочные матчи😉
0
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