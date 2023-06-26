Глава КХЛ Морозов: «Надеемся, перекрестный плей-офф приживется. Возможно, появятся новые пары, которые не приелись зрителям»

Алексей Морозов высказался о введении перекрестного плей-офф в КХЛ.

– Какие аргументы лиги в пользу перехода на перекрестный плей-офф со второго раунда?

– Главный аргумент – сделать плей-офф интереснее. Некоторые болельщики привыкли к одному и тому же. Всегда хочется посмотреть что-то новое. Мы решили объединить конференции. Пришли к тому, что перекрестный плей-офф оптимальнее проводить со второго раунда. Считаем, что это вызовет большой интерес у болельщиков.

Помню свои игры в плей-офф за «Ак Барс». Мы встречались в полуфинале с московским «Динамо», а «Магнитка» – с «Локомотивом». Мы приезжали в Москву словно на финал.

– Перекрестный плей-офф введен на один сезон или это долгосрочный проект?

– Структуру календаря мы каждый год согласовываем с ФХР. Выводы сделаем после окончания сезона. Надеемся, перекрестный плей-офф приживется. Возможно, появятся новые пары, которые не приелись зрителям, – сказал президент .