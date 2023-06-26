Президент КХЛ Морозов о новом сезоне: «Большинство клубов проголосовали за сохранение 68 матчей. Будет пауза под Кубок Первого канала»

Алексей Морозов рассказал о формате проведения нового сезона КХЛ.

– В сезоне-2022/23 КХЛ провела рекордную по количеству матчей регулярку. Какой получили фидбек от клубов?

– При составлении календаря на следующий сезон мы провели опрос. Мы знаем, что снова будет одна пауза, которую ФХР утвердила под Кубок Первого канала. Опрос показал, что большинство клубов – 12 из 23 – проголосовали за сохранение 68 матчей. Кто-то голосовал за уменьшение, кто-то – за увеличение. Мы остановились на 68.

Сезон получился экспериментальным – раньше никогда не играли с одной паузой. Это был вызов для игроков, тренеров, менеджеров. Кто и как с ним справился – вы помните по сезону. Даже у СКА, победителя регулярного чемпионата, был спад – во время поездки на Дальний Восток, – сказал президент .