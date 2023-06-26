Глава КХЛ Морозов о лимите: «Считаем, что 5 легионеров – оптимальное количество. Минспорт готов к обсуждению»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Алексей Морозов КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Морозов допустил, что КХЛ вернется к лимиту в пять легионеров.

– Согласны, что новый лимит, который вам навязали со стороны, нивелирует достоинства потолка зарплат? Топ-россияне в основном едут в ЦСКА, СКА и «Ак Барс», и даже восточные гранды, у которых есть деньги, не могут никого пригласить.

– По лимиту мы считаем, что пять игроков – оптимальное количество. Сейчас принят приказ, мы живем с этим. По трансферам я не соглашусь с вами. Вы назвали ЦСКА. А кого армейцы подписали?

– Они сохранили важных игроков чемпионского состава. Это ценно.

– Это большая ценность! Почему они выигрывают два года подряд? Потому что стабильно пять сезонов играют почти одним и тем же составом. Посмотрите на другие переходы. Шаров подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». СКА взял Грицюка и Толчинского из «Авангарда», но потерял двух своих игроков. Жафяров и Яшкин переходят на «Восток».

– В «Ак Барс»!

– Да, в «Ак Барс». И сейчас казанцы за потолком зарплат. Значит, кого-то из игроков им придется отдать. И, значит, другие смогут их забрать. Трансферный рынок еще работает. Идет интересный процесс. Если кто-то хочет взять двух топ-игроков, то должен с кем-то расстаться. Все зависит от того, как сработают менеджеры.

– Возвращение пяти иностранцев – решаемый вопрос?

– Минспорт готов к обсуждению. Будем в течение года пытаться обсуждать лимит. Даже пригласим представителей Минспорта на матчи, чтобы показать разные примеры, – сказал президент КХЛ.

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3 комментария

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Mohnatiy
Ну, кстати, одна иностранная пятёрка в команде - это вполне себе нормально.
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Мистер Кафель
Морозов здраво.
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Дмитрий Травницкий
европейцы не едут в КХЛ опасаясь санкций от своих федераций, поэтому легионеры возможны только из-за океана. Это те кто не потянул НХЛ или даже не смог туда пробиться. Ведь те у кого есть шансы заиграть в НХЛ врядли поедут в Россию( ну кроме россиян, но они не будут легионерами). Поэтому лимит в три легионера пока нужно оставить. Ну не найдётся за океаном 100+ добротных легионеров, которые поедут в Россию на зарплату меньше одного ляма баксов. Богатые клубы опять соберут все сливки и разрыв между клубами увеличится. А так больше добротных легионеров доступно для небогатых клубов. Когда европейцы снова поедут в КХЛ, то лимит нужно будет поднять до 5 человек, но не раньше.
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