Глава КХЛ Морозов о лимите: «Считаем, что 5 легионеров – оптимальное количество. Минспорт готов к обсуждению»
Алексей Морозов допустил, что КХЛ вернется к лимиту в пять легионеров.
– Согласны, что новый лимит, который вам навязали со стороны, нивелирует достоинства потолка зарплат? Топ-россияне в основном едут в ЦСКА, СКА и «Ак Барс», и даже восточные гранды, у которых есть деньги, не могут никого пригласить.
– По лимиту мы считаем, что пять игроков – оптимальное количество. Сейчас принят приказ, мы живем с этим. По трансферам я не соглашусь с вами. Вы назвали ЦСКА. А кого армейцы подписали?
– Они сохранили важных игроков чемпионского состава. Это ценно.
– Это большая ценность! Почему они выигрывают два года подряд? Потому что стабильно пять сезонов играют почти одним и тем же составом. Посмотрите на другие переходы. Шаров подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». СКА взял Грицюка и Толчинского из «Авангарда», но потерял двух своих игроков. Жафяров и Яшкин переходят на «Восток».
– В «Ак Барс»!
– Да, в «Ак Барс». И сейчас казанцы за потолком зарплат. Значит, кого-то из игроков им придется отдать. И, значит, другие смогут их забрать. Трансферный рынок еще работает. Идет интересный процесс. Если кто-то хочет взять двух топ-игроков, то должен с кем-то расстаться. Все зависит от того, как сработают менеджеры.
– Возвращение пяти иностранцев – решаемый вопрос?
– Минспорт готов к обсуждению. Будем в течение года пытаться обсуждать лимит. Даже пригласим представителей Минспорта на матчи, чтобы показать разные примеры, – сказал президент КХЛ.
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