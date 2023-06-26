Президент КХЛ подтвердил, что «Салават Юлаев» и «Барыс» погасили долги.

– В начале июня « » и « » закрыли задолженности по зарплатам. Клубам восстановлен доступ к Центральному информационному бюро и они могут полностью осуществлять свою деятельность?

– Да, долги погашены. Мы долго прорабатывали этот вопрос. Пришлось вводить санкции согласно регламенту и закрывать использование ЦИБ. Сомнений в том, что долги выплатят, не было. Нас заверяли, что все погасят, и объясняли, что происходит. Сначала дали гарантии до 30 апреля. Мы увидели, что долги к этому сроку не погасили. После чего закрыли доступ к базе для регистрации контрактов. Это вынужденная мера.

Общались с игроками, сами ребята из клубов звонили и спрашивали, почему нет новостей от лиги. Прорабатывали все варианты. Понимали, что клубам нужно закрывать долги. Это влияет на имидж – в будущем хоккеисты могут вспоминать эту ситуацию и думать, что так может случиться с каждым.

За последние годы динамика по выполнению финансовых обязательств улучшается. Раньше были клубы, которые ежегодно в один и тот же период имели трудности с долгами. И все понимали, из-за чего. Сейчас они исправили эту ситуацию. Мы довольны, но будем работать дальше. Надеемся, что таких ситуаций, как сейчас случилось с «Салаватом Юлаевым» и «Барысом», в дальнейшем не произойдет, – сказал .