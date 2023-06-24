Яковлев о легионерах в КХЛ: «Их не берут в сборные, идет большое давление на их семьи. Хотелось бы, чтобы спорт был вне политики»

Егор Яковлев хочет, чтобы спорт был вне политики.

Защитник « » высказался об иностранных игроках в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Можете понять иностранцев, среди которых лишь единицы сейчас решаются поехать в КХЛ?

– С некоторыми ребятами я общался. Конечно, их можно понять.

Происходит такая ситуация странная, когда своим же игрокам на родине угрожают. Идет большое давление на их семьи, иностранцев не берут в сборные. Хотелось бы, чтобы спорт был вне политики, – сказал .

Яшкин об игре в КХЛ: «Удивляет, что выполнение человеком работы трактуется как политическая позиция. Я ничего предосудительного не делаю – моя совесть чиста»