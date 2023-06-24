Яковлев о легионерах в КХЛ: «Их не берут в сборные, идет большое давление на их семьи. Хотелось бы, чтобы спорт был вне политики»

Теги Металлург Мг КХЛ Егор Яковлев Политика Хоккей

Егор Яковлев хочет, чтобы спорт был вне политики.

Защитник «Металлурга» высказался об иностранных игроках в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Можете понять иностранцев, среди которых лишь единицы сейчас решаются поехать в КХЛ?

– С некоторыми ребятами я общался. Конечно, их можно понять.

Происходит такая ситуация странная, когда своим же игрокам на родине угрожают. Идет большое давление на их семьи, иностранцев не берут в сборные. Хотелось бы, чтобы спорт был вне политики, – сказал Яковлев.

Яшкин об игре в КХЛ: «Удивляет, что выполнение человеком работы трактуется как политическая позиция. Я ничего предосудительного не делаю – моя совесть чиста»

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