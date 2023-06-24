Егор Яковлев о предсезонке: «Начинать 1 августа было бы оптимально. Хоккеистам теперь можно доверять, собираться позже»

Егор Яковлев считает, что клубы КХЛ могут выходить из отпуска 1 августа.

– Вам по душе тенденция, что в это межсезонье команды выходят из отпусков гораздо позже прежнего?

– Оптимальный вариант начинать сборы вообще 1 августа. Причем всем, чтобы были равные условия. Я считаю, надо убирать лишние недели сборов. Это и экономия денег для клуба: не надо собирать, кормить, обслуживать игроков.

Тенденция такая, что лет пять-шесть лет назад никого в зале на отдыхе было не увидеть, тогда как сейчас все иначе. Ребята становятся более профессиональными.

Когда мы в отеле отдыхали, то все до единого спортсмены начинали день с зала. Хоккеистам теперь можно доверять, собираться позже. 1 августа было бы оптимально, – сказал капитан « ».