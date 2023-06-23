Егор Яковлев: «Нужно открыть все зарплаты в КХЛ, чтобы все было прозрачно. Нет смысла держать их закрытыми»

Теги Металлург Мг КХЛ Егор Яковлев деньги Хоккей

Егор Яковлев высказался о публикации зарплат игроков КХЛ.

– Учитывая, что сейчас все знают зарплаты друг друга, вас когда-нибудь задевало, что человек, по вашему мнению, незаслуженно зарабатывает больше, чем вы?

– Меня это никогда не задевало. Наоборот, я радуюсь за ребят, когда они получают хорошие контракты. Если тебя не устраивает твоя зарплата, то нужно лучше играть и тренироваться. Своего рода лишняя мотивация.

Я вообще считаю, что нет смысла держать зарплаты закрытыми. Тем более, если есть инсайдеры, которые уже через час после заключения контракта выдают все информацию. Нужно уже открыть все зарплаты, чтобы все было прозрачно, – сказал защитник «Металлурга».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Согласен! Начнем по списку с обладателя Кубка Континента .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Кеша
Согласен! Начнем по списку с обладателя Кубка Континента .
Солидарен. 😄👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий