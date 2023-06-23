Егор Яковлев: «Нужно открыть все зарплаты в КХЛ, чтобы все было прозрачно. Нет смысла держать их закрытыми»

Егор Яковлев высказался о публикации зарплат игроков КХЛ.

– Учитывая, что сейчас все знают зарплаты друг друга, вас когда-нибудь задевало, что человек, по вашему мнению, незаслуженно зарабатывает больше, чем вы?

– Меня это никогда не задевало. Наоборот, я радуюсь за ребят, когда они получают хорошие контракты. Если тебя не устраивает твоя зарплата, то нужно лучше играть и тренироваться. Своего рода лишняя мотивация.

Я вообще считаю, что нет смысла держать зарплаты закрытыми. Тем более, если есть инсайдеры, которые уже через час после заключения контракта выдают все информацию. Нужно уже открыть все зарплаты, чтобы все было прозрачно, – сказал защитник « ».