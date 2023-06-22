Дмитрий Яшкин отреагировал на заявления представителей чешского хоккея.

Ранее нападающий «Ак Барса» сообщил, что хочет вернуться к играм за национальную сборную. В 2022 году исполком Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать в сборную хоккеистов из .

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик прокомментировал слова Яшкина: «Я знаю Диму, он отличный хоккеист, и он нам определенно нужен. Но мы ничего не можем поделать». Он также назвал условие возвращения игрока в сборную: «Если Яшкин хочет играть в сборной, то приезжай и играй в Чехии».

«У меня вызывает огромное удивление, что про меня пишут в СМИ. Написанное не имеет ко мне вообще никакого отношения. Существуют профессии – те же врачи, пожарные или спортсмены, которые не имеют национальности и политических взглядов. Меня удивляет, что выполнение человеком своей работы трактуется как политическая позиция.

У меня есть знакомый врач, которого исключили из профессиональной ассоциации по национальному признаку. Когда он мне об этом рассказал, для меня это прозвучало как абсурд. Но после того, как я прочитал, что пишут про меня самого, мне стали понятны его чувства.

Мне абсолютно нечего скрывать. Я ничего предосудительного не делаю – моя совесть чиста. Когда меня спрашивают, по какому принципу я выбираю команду, за которую буду играть, нередко люди даже не дожидаются ответа и отвечают за меня, что причина тому – деньги или слава. Отвечаю: при выборе команды мной руководит исключительно профессиональная необходимость, возможность моего развития в спорте. Если сказать точнее, это не связано со страной, городом или данной командой. Это мой путь!

Когда меня спрашивают о том, как я отношусь к нынешней ситуации в мире, я честно отвечаю, что не могу говорить о том, в чем я просто не разбираюсь. Моя жизнь – в хоккее, я в этом хорошо ориентируюсь. Спросите меня про хоккей!

Еще я хочу прокомментировать ситуацию с камуфляжной формой. В некоторых источниках я читал, что я выходил на лед в военной форме. Но это невозможно в принципе! Я бы никогда не позволил себе присвоить то, чем я не обладаю по праву. Я не военный. Мой выход в камуфляжном хоккейном свитере в рамках одного из матчей СКА был приурочен к исторической дате. Это наша с вами общая история. Уважаю ли я ее? Однозначно – да.

Отдельно выскажусь о чемпионате мира по хоккею. Этот турнир имеет для меня самостоятельную ценность. Могу сравнить его с Нобелевской премией для ученых. Это вне времени, национальности и политической ситуации. Если вы меня спросите, то конечно же я рад участвовать в чемпионате мира. Потому что это большое спортивное событие», – говорится в заявлении форварда « » Яшкина.

Глава Федерации хоккея Чехии о Яшкине в милитари-форме: «Это его дело. Мы можем только решить, что такой человек не может представлять нашу страну в данный момент»