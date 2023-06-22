Яшкин об игре в КХЛ: «Удивляет, что выполнение человеком работы трактуется как политическая позиция. Я ничего предосудительного не делаю – моя совесть чиста»

Теги Ак Барс Сборная Чехии по хоккею Алоис Гадамчик КХЛ ЧМ по хоккею Дмитрий Яшкин игровая форма Политика Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Яшкин отреагировал на заявления представителей чешского хоккея.

Ранее нападающий «Ак Барса» сообщил, что хочет вернуться к играм за национальную сборную. В 2022 году исполком Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать в сборную хоккеистов из КХЛ.

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик прокомментировал слова Яшкина: «Я знаю Диму, он отличный хоккеист, и он нам определенно нужен. Но мы ничего не можем поделать». Он также назвал условие возвращения игрока в сборную: «Если Яшкин хочет играть в сборной, то приезжай и играй в Чехии».

«У меня вызывает огромное удивление, что про меня пишут в СМИ. Написанное не имеет ко мне вообще никакого отношения. Существуют профессии – те же врачи, пожарные или спортсмены, которые не имеют национальности и политических взглядов. Меня удивляет, что выполнение человеком своей работы трактуется как политическая позиция.

У меня есть знакомый врач, которого исключили из профессиональной ассоциации по национальному признаку. Когда он мне об этом рассказал, для меня это прозвучало как абсурд. Но после того, как я прочитал, что пишут про меня самого, мне стали понятны его чувства.

Мне абсолютно нечего скрывать. Я ничего предосудительного не делаю – моя совесть чиста. Когда меня спрашивают, по какому принципу я выбираю команду, за которую буду играть, нередко люди даже не дожидаются ответа и отвечают за меня, что причина тому – деньги или слава. Отвечаю: при выборе команды мной руководит исключительно профессиональная необходимость, возможность моего развития в спорте. Если сказать точнее, это не связано со страной, городом или данной командой. Это мой путь!

Когда меня спрашивают о том, как я отношусь к нынешней ситуации в мире, я честно отвечаю, что не могу говорить о том, в чем я просто не разбираюсь. Моя жизнь – в хоккее, я в этом хорошо ориентируюсь. Спросите меня про хоккей!

Еще я хочу прокомментировать ситуацию с камуфляжной формой. В некоторых источниках я читал, что я выходил на лед в военной форме. Но это невозможно в принципе! Я бы никогда не позволил себе присвоить то, чем я не обладаю по праву. Я не военный. Мой выход в камуфляжном хоккейном свитере в рамках одного из матчей СКА был приурочен к исторической дате. Это наша с вами общая история. Уважаю ли я ее? Однозначно – да.

Отдельно выскажусь о чемпионате мира по хоккею. Этот турнир имеет для меня самостоятельную ценность. Могу сравнить его с Нобелевской премией для ученых. Это вне времени, национальности и политической ситуации. Если вы меня спросите, то конечно же я рад участвовать в чемпионате мира. Потому что это большое спортивное событие», – говорится в заявлении форварда «Ак Барса» Яшкина.

Глава Федерации хоккея Чехии о Яшкине в милитари-форме: «Это его дело. Мы можем только решить, что такой человек не может представлять нашу страну в данный момент»

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
music35930
Ответ antistar-Z
Это всё к вопросу отношения к русским и «коллективной ответственности»)) Для них нет и не было хороших русских, мы для них априори враги и глупо утверждать обратное. Ну поедет он, им окажется этого мало, попросят его покаяться. Покается? Да, понятно, эти решения принимают именно власти - а у них именно такая политика но и многие из людей их поддерживают и не хотят ни в чем разбираться. Так что, нужно выбирать сторону - что ближе тебе. Хотя, если в нынешних условиях он рассуждает о том что хочет играть за чехов, то с Яшкой всё понятно.
Так и есть. Живу в Латвии, знаю, что латыши критиковали РФ и русских даже до 2014 года и в спорте болели всегда против русских... Поэтому я как местный русккий за Латвию больше не болею.
Кстити, в ночь когда даже местное русскоязычное население вышло праздновать бронзу ЧМ-2023, латыши снесли памятник Пушкину. :)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
бери гражданство Казахстана - будешь играть на ЧМ, тебе же не принципиально за какую команду.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
music35930
Дмитрий, играй в хоккей! Ты нравишься болельщикам. Не обращай внимание, президент федерации сейчас занимается полит. работой, он сменится и тебя пригласят в сборную.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antistar-Z
Это всё к вопросу отношения к русским и «коллективной ответственности»)) Для них нет и не было хороших русских, мы для них априори враги и глупо утверждать обратное. Ну поедет он, им окажется этого мало, попросят его покаяться. Покается? Да, понятно, эти решения принимают именно власти - а у них именно такая политика но и многие из людей их поддерживают и не хотят ни в чем разбираться. Так что, нужно выбирать сторону - что ближе тебе. Хотя, если в нынешних условиях он рассуждает о том что хочет играть за чехов, то с Яшкой всё понятно.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Здравые рассуждения аполитичного спортсмена.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Khapaev
очень грамотное, взвешенное заявление 👍
респект Дмитрию за адекватную позицию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Понятно стремление Яшкина отстраниться от политических событий и полностью заниматься любимым делом. Но проблема в том, что невозможно жить в обществе и быть свободным от него. Хорошие правильные слова, но оказалось, что это
тот самый случай, когда "я политикой не интересуюсь, но почему-то политика заинтересовалась мной".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Юлит Яшкин, всем хочет угодить. И денежку заработать, и в Чехии репутацию сохранить. Но сейчас такое время, что усидеть сразу на двух стульях не получится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joga Bonita
Ответ music35930
Дмитрий, играй в хоккей! Ты нравишься болельщикам. Не обращай внимание, президент федерации сейчас занимается полит. работой, он сменится и тебя пригласят в сборную.
Так часто бывает что у президентов век длиннее, чем у спортсменов…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Thom Yorke
Отличный ответ Яшкина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
music35930
Ответ Joga Bonita
Так часто бывает что у президентов век длиннее, чем у спортсменов…
Это в России и в Азии, а в Евпропе как раз их долго не держат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий