Кожевников о рекорде Гретцки: «Овечкину немного осталось до Хоу. Александр Великий идет к цели!»

Александр Кожевников высказался об игре .

Капитан «Вашингтона» забил 786-й гол в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (1:3). Россиянин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Александр Великий идет к своей намеченной цели! Немного осталось, чтобы догнать Горди Хоу.

Следующая цель – продолжать догонять Гретцки», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин уже лучший в истории НХЛ – по голам за один клуб. Делит лидерство с легендой – Горди Хоу