Троц про Овечкина: «Когда здоровяк берет курс на гол, он просто это делает. Александр точно побьет рекорд Гретцки – нет сомнений»

считает, что побьет рекорд по голам НХЛ.

– Ови забил 800 голов в НХЛ. Что думаете на этот счет?

– Это меня не удивляет. Когда здоровяк берет курс на гол, он просто это делает. И он от этого кайфует. В Ови круто то, что он знает, что творит историю, но делает это по-разному.

Он забивает, стал очень хорошим лидером, вырос из молодого парня в совершенного профессионала. Сейчас он уже легендарный, и он точно доберется до этой отметки.

Он играет в такой силовой манере, что по идее у него должно было быть больше травм. Он пропустил пару сезонов из-за локаутов, плюс один сезон был укороченным.

Это почти 200 игр, если бы не это, он бы уже выбил рекорд. Это потрясающе. Я еще давным-давно сказал, что он побьет рекорд. А теперь, когда он у него уже перед глазами, он точно его побьет. В этом нет никаких сомнений.

– То, что он творит сейчас, впечатляет даже больше того, что он творил в начале карьеры. Он стал старше, были травмы, Беки нет рядом, а он продолжает забивать.

– Точно. Когда Ови только приехал в лигу, его фишкой были проходы через всю площадку, эффектные голы. У него всегда был бросок, его место в большинстве.

Но он вырос и сейчас забивает рабочие голы. В конце смены, уже устав, он идет на пятачок. И играет там эффективно, потому что он огромный и мощный зверюга, но в то же время необыкновенно спокойный и смелый.

Он идёт туда, где бьют, но не переживает, что его могут толкнуть в спину или снести.

И у него восхитительные руки. Я имел возможность смотреть на это вблизи – его броски редко блокируются. У него очень сильные руки и клюшка как черпак.

Если бы я попробовал ей бросить, ни за что бы не попал, шайба улетела бы в угол. А он умеет держать руки под определенным углом и пробивать мимо блока. Шайба так причудливо и быстро вылетает с крюка, что вратарям сложно за ней уследить, – сказал бывший главный тренер « » в подкасте .