Назаров о сокращении лимита: «Верный шаг. Президент России поставил курс на максимальный патриотизм, особенно в показе современных героев»

считает верным шагом ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Не перестаю приятно удивляться снайперским качествам в . Очередной дубль – это показатель высочайшего мастерства. Саша постоянно нас радует, буквально мчится за рекордом Гретцки.

Но хотел бы подробнее остановиться на наших российских событиях. На мой взгляд, в нынешней ситуации сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех человек – верный шаг. Я бы вообще сократил до двух и освободил бы не 40, а 60 дополнительных мест для развития отечественной молодежи.

Считаю, что ребятам надо давать шанс, все знают, что я и сам люблю работать с молодыми хоккеистами. Кроме того, президент России поставил курс на максимальный патриотизм внутри страны во всех ее сферах, и особенно в показе современных героев.

Учитывая историю и возможности наших хоккейных школ, уверен, что россияне достойно заменят иностранцев в своих клубах. А топ-легионеры от нас все равно никуда не денутся. Они останутся в своих командах», – заявил бывший главный тренер «Сочи».