Назаров о сокращении лимита: «Верный шаг. Президент России поставил курс на максимальный патриотизм, особенно в показе современных героев»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ рекорды лимит на легионеров Политика Хоккей

Андрей Назаров считает верным шагом ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Не перестаю приятно удивляться снайперским качествам Александра Овечкина в НХЛ. Очередной дубль – это показатель высочайшего мастерства. Саша постоянно нас радует, буквально мчится за рекордом Гретцки.

Но хотел бы подробнее остановиться на наших российских событиях. На мой взгляд, в нынешней ситуации сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех человек – верный шаг. Я бы вообще сократил до двух и освободил бы не 40, а 60 дополнительных мест для развития отечественной молодежи.

Считаю, что ребятам надо давать шанс, все знают, что я и сам люблю работать с молодыми хоккеистами. Кроме того, президент России поставил курс на максимальный патриотизм внутри страны во всех ее сферах, и особенно в показе современных героев.

Учитывая историю и возможности наших хоккейных школ, уверен, что россияне достойно заменят иностранцев в своих клубах. А топ-легионеры от нас все равно никуда не денутся. Они останутся в своих командах», – заявил бывший главный тренер «Сочи».

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8 комментариев

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Карпесов
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Поклонники Наза все отписались?
https://youtube.com/watch?v=DMLX0kjhjzQ&si=EnSIkaIECMiOmarE
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Сергей Галынский
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Рано протрезвел🤔хотя, то что он несёт,то видно похмелиться успел
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Kirill Lukonin
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Видимо решил нализать на место в правительстве
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Ковид 07.10.52
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Видно решил, что опять налижет на должность в газовой системе...
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Назар Игорь
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Максимальный курс на повышение патриотизма...???
Что это было?
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Marienburg
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Давно не было грязного, неужто мозоли на языке залечил
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Sergey Yevseev
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Не получилось с поручением войти в пятерку ведущих экономик мира, пришлось давать поручение на патриотизм.
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Mikl_5555
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У кого пёс с поводка сорвался??
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