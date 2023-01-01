Михайлов о хет-трике Овечкина: «Он заставляет американцев и всю НХЛ смотреть, как будет бить рекорд Гретцки»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Борис Михайлов рекорды Чемпионат.com Хоккей

Борис Михайлов высказался о хет-трике Александра Овечкина в ворота «Монреаля».

Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Хочу поздравить Александра Овечкина с наступившим новым годом! Он молодец, что оформил хет-трик!

Александр с волнением заставляет смотреть американцев и всю НХЛ, как будет бить рекорд Гретцки», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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rantasila
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Жаль американцев ,которых заставляют.да еще с волнением .Переживут ли?
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Be1983kot18leta@gmail.com
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В отличие от разных поклонников схем Ламберта здесь на спортсе если домохозяйка не смотрит NHL,то им все равно это Овечкин или условный Джон Керри
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Splin
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Ответ Serhio Roberto
Несколько лет назад я и поверить не смог бы что кто-то приблизится к рекорду Грецки по голам. А теперь я почему то уверен, что Овечкин этот рекорд побьет🙏,, только через сколько лет? Я считаю Овечкину будет за сорок к этому времени. Лишь бы желание играть не утратил.
В принципе стало понятно, что рекорд под угрозой, когда стало 750. И остановить может лишь травма
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Iuasamotu
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С такими пропагандистскими замашками от тупых советских офицеров в отставке, Ови в башку может прилететь вражеская шайба. Не обижайтесь потом, что вас не предупреждали.
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Serhio Roberto
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Несколько лет назад я и поверить не смог бы что кто-то приблизится к рекорду Грецки по голам. А теперь я почему то уверен, что Овечкин этот рекорд побьет🙏,, только через сколько лет? Я считаю Овечкину будет за сорок к этому времени. Лишь бы желание играть не утратил.
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