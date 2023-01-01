Михайлов о хет-трике Овечкина: «Он заставляет американцев и всю НХЛ смотреть, как будет бить рекорд Гретцки»
Борис Михайлов высказался о хет-трике Александра Овечкина в ворота «Монреаля».
Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Хочу поздравить Александра Овечкина с наступившим новым годом! Он молодец, что оформил хет-трик!
Александр с волнением заставляет смотреть американцев и всю НХЛ, как будет бить рекорд Гретцки», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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