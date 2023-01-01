Михайлов о хет-трике Овечкина: «Он заставляет американцев и всю НХЛ смотреть, как будет бить рекорд Гретцки»

Борис Михайлов высказался о хет-трике в ворота «Монреаля».

Нападающий « » забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894).

«Хочу поздравить Александра Овечкина с наступившим новым годом! Он молодец, что оформил хет-трик!

Александр с волнением заставляет смотреть американцев и всю , как будет бить рекорд Гретцки», – сказал двукратный олимпийский чемпион.